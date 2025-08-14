Zrážka osobného auta a motorky: Cestu po nehode uzatvorili
Na miesto nehody smeruje záchranársky vrtuľník.
Polícia zasahuje na ceste I/19 v smere z obce Košické Oľšany na Ďurďošík (okr. Košice - okolie), kde došlo k zrážke osobného auta a motorky. Informuje o tom košická krajská polícia na Facebooku.
Podľa polície k nehode privolali záchranársky vrtuľník, cestu pre nehodu uzatvorili.
"Vodič osobného auta mal dychovú skúšku negatívnu," dodala polícia.
