Štvrtok, 14.8.2025
Zrážka osobného auta a motorky: Cestu po nehode uzatvorili

  • DNES - 15:43
  • Ďurďošík
Na miesto nehody smeruje záchranársky vrtuľník.

Polícia zasahuje na ceste I/19 v smere z obce Košické Oľšany na Ďurďošík (okr. Košice - okolie), kde došlo k zrážke osobného auta a motorky. Informuje o tom košická krajská polícia na Facebooku.

Podľa polície k nehode privolali záchranársky vrtuľník, cestu pre nehodu uzatvorili.

"Vodič osobného auta mal dychovú skúšku negatívnu," dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZKE
