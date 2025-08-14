Pápež prijme zástupcov asociácie bojujúcej za práva LGBT ľudí a žien v cirkvi
Pápež Lev XIV. vôbec prvýkrát prijme predstaviteľov katolíckej asociácie, ktorá presadzuje väčšie práva LGBT osôb v rámci cirkvi, vysviacku žien za kňažky a možnosť, aby sa kňazi mohli ženiť. Ako vo štvrtok informovala agentúra ANSA, prijatie sa uskutoční v októbri v rámci osláv tohtoročného Jubilejného roku.
Zástupcovia združenia We Are Church (My sme cirkev) sa na konci októbra vo Vatikáne zúčastnia na Jubileu synodálnych tímov, na ktoré ich pozval kardinál Mario Grech, ktorý je generálnym sekretárom synody naplánovanej od 24. do 26. októbra. Jej účastníci sa stretnú aj s pápežom Levom XIV., uvádza Vatican News.
Medzinárodné hnutie We Are Church v mnohých otázkach nesúhlasí s Vatikánom – od problematiky LGBT cez vysviacku žien, manželstvá kňazov až po ekonomické reformy v rámci cirkvi.
ANSA pripomenula, že Vatikán naďalej odmieta vysviacku žien a manželské zväzky kňazov a uvádza, že súčasťou cirkevnej komunity môžu byť iba homosexuáli žijúci v celibáte.
Hoci katolícka cirkev nepovoľuje manželstvá osôb rovnakého pohlavia, Levov predchodca, zosnulý pápež František, vyjadril podporu registrovaným zväzkom a dokonca schválil požehnanie pre registrované zväzky osôb rovnakého pohlavia.
Hnutie We Are Church je súčasťou širšieho úsilia v rámci rôznych kresťanských denominácií o väčšie prijatie a začlenenie LGBTQ+ komunity, pričom niektoré, ako napríklad episkopálna cirkev či protestantská Zjednotená Kristova cirkev, už akceptujú LGBTQ+ osoby i ich vzťahy.
