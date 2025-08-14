  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 14.8.2025Meniny má Mojmír
35°Bratislava

Pápež prijme zástupcov asociácie bojujúcej za práva LGBT ľudí a žien v cirkvi

  • DNES - 14:58
  • Rím
Pápež prijme zástupcov asociácie bojujúcej za práva LGBT ľudí a žien v cirkvi

Pápež Lev XIV. vôbec prvýkrát prijme predstaviteľov katolíckej asociácie, ktorá presadzuje väčšie práva LGBT osôb v rámci cirkvi, vysviacku žien za kňažky a možnosť, aby sa kňazi mohli ženiť. Ako vo štvrtok informovala agentúra ANSA, prijatie sa uskutoční v októbri v rámci osláv tohtoročného Jubilejného roku.

Zástupcovia združenia We Are Church (My sme cirkev) sa na konci októbra vo Vatikáne zúčastnia na Jubileu synodálnych tímov, na ktoré ich pozval kardinál Mario Grech, ktorý je generálnym sekretárom synody naplánovanej od 24. do 26. októbra. Jej účastníci sa stretnú aj s pápežom Levom XIV., uvádza Vatican News.

Medzinárodné hnutie We Are Church v mnohých otázkach nesúhlasí s Vatikánom – od problematiky LGBT cez vysviacku žien, manželstvá kňazov až po ekonomické reformy v rámci cirkvi.

ANSA pripomenula, že Vatikán naďalej odmieta vysviacku žien a manželské zväzky kňazov a uvádza, že súčasťou cirkevnej komunity môžu byť iba homosexuáli žijúci v celibáte.

Hoci katolícka cirkev nepovoľuje manželstvá osôb rovnakého pohlavia, Levov predchodca, zosnulý pápež František, vyjadril podporu registrovaným zväzkom a dokonca schválil požehnanie pre registrované zväzky osôb rovnakého pohlavia.

Hnutie We Are Church je súčasťou širšieho úsilia v rámci rôznych kresťanských denominácií o väčšie prijatie a začlenenie LGBTQ+ komunity, pričom niektoré, ako napríklad episkopálna cirkev či protestantská Zjednotená Kristova cirkev, už akceptujú LGBTQ+ osoby i ich vzťahy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lesné požiare vyčíňajú aj v Portugalsku či na Balkáne

Lesné požiare vyčíňajú aj v Portugalsku či na Balkáne

DNES - 14:48Zahraničné

Vyše 1900 hasičov bojuje v Portugalsku s dovedna štyrmi veľkými lesnými požiarmi.

Polícia začala stíhať dve osoby v súvislosti s tragickým požiarom v Moste

Polícia začala stíhať dve osoby v súvislosti s tragickým požiarom v Moste

DNES - 14:25Zahraničné

V prípade januárového požiaru, ku ktorému došlo v reštaurácii U Kojota v severočeskom meste Most, začal policajný vyšetrovateľ trestné stíhanie voči dvom osobám za trestný čin všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti. Informovala o

Rusko sa pokúša zablokovať aplikáciu WhatsApp

Rusko sa pokúša zablokovať aplikáciu WhatsApp

DNES - 10:03Zahraničné

Aplikácia na zasielanie správ a telefonovanie WhatsApp tvrdí, že ruské úrady sa ju snažia zablokovať, lebo sa používateľom snaží aj novými nástrojmi zaistiť bezpečnú komunikáciu.

KĽDR poprela tvrdenia Soulu o demontáži reproduktorov

KĽDR poprela tvrdenia Soulu o demontáži reproduktorov

DNES - 7:20Zahraničné

Severná Kórea (KĽDR) vo štvrtok poprela informácie svojho južného suseda o demontáži reproduktorov rozmiestnených pozdĺž spoločnej hranice.

Vosveteit.sk
Na svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkolNa svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkol
Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nieLong COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každýPolícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš tyVo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Zabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiťZabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiť
Rekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd SĺnkRekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd Sĺnk
Kto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostrujeKto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostruje
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravilGoogle dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP