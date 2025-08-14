Hasiči zasahovali pri požiari v nemocnici
Nočný požiar zasiahol izbu v nemocnici.
Hasiči v noci na štvrtok zasahovali pri požiari v nemocnici v Trebišove. Požiar vypukol na 3. poschodí pavilónu psychiatrického oddelenia v priestoroch prenajatých pre zariadenie opatrovateľských služieb. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
„Požiar vznikol v jednej z izieb, kde došlo k vyhoreniu postele, stolíka a textílií. Ešte pred príchodom hasičov sa požiar podarilo zlikvidovať personálu zariadenia,“ uviedli hasiči. V nemocnici zasahovali krátko po 1.00 h.
„Hasiči následne skontrolovali celé priestory a zadymené miestnosti odvetrali prirodzeným spôsobom s ohľadom na hospitalizovaných pacientov, ktorí sa nachádzali v nezadymených častiach oddelenia a na poschodí nižšie,“ uviedol HaZZ.
Príčinou požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. Pri udalosti nedošlo k zraneniam ani usmrteniam.
Spoločnosť EMS reagovala na zrušenie tendra na záchranky
EMS odmieta obvinenia z korupcie.
Generálna prokuratúra preskúma postup Ministerstva vnútra pri kampani Petra Pellegriniho
Podľa Žilinku prokuratúra koná ex offo.
Vážna nehoda na R2: Cestu museli uzavrieť
Vjazd na R2 je pre nehodu dvoch áut neprejazdný.
Opozícia trvá na konci Šaška a kritizuje neotvorenie schôdze k odvolávaniu
Opozícia kritizuje, že parlamentná schôdza k jej návrhu na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška sa pre uznášanianeschopnosť neotvorila.