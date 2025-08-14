  • Články
Hasiči zasahovali pri požiari v nemocnici

  • DNES - 14:58
  • Trebišov
Nočný požiar zasiahol izbu v nemocnici.

Hasiči v noci na štvrtok zasahovali pri požiari v nemocnici v Trebišove. Požiar vypukol na 3. poschodí pavilónu psychiatrického oddelenia v priestoroch prenajatých pre zariadenie opatrovateľských služieb. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

Požiar vznikol v jednej z izieb, kde došlo k vyhoreniu postele, stolíka a textílií. Ešte pred príchodom hasičov sa požiar podarilo zlikvidovať personálu zariadenia,“ uviedli hasiči. V nemocnici zasahovali krátko po 1.00 h.

Hasiči následne skontrolovali celé priestory a zadymené miestnosti odvetrali prirodzeným spôsobom s ohľadom na hospitalizovaných pacientov, ktorí sa nachádzali v nezadymených častiach oddelenia a na poschodí nižšie,“ uviedol HaZZ.

Príčinou požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. Pri udalosti nedošlo k zraneniam ani usmrteniam.

Zdroj: Info.sk, TASR
