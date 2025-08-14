Lesné požiare vyčíňajú aj v Portugalsku či na Balkáne
- DNES - 14:48
- Lisabon
Vyše 1900 hasičov bojuje v Portugalsku s dovedna štyrmi veľkými lesnými požiarmi.
Jeden z nich horí v strednej časti krajiny - pri meste Trancoso - už od soboty a dosiaľ spálil približne 14.000 hektárov porastov. Ďalší vyčíňa od stredy v horskej oblasti pri obci Arganil taktiež v strednej časti krajiny, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Požiare podnecované horúčavami horia aj v susednom Španielsku, kde si vyžiadali už tri obete na životoch a viacerých zranených. S plameňmi bojuje aj Grécko, vyčíňajú tam v okolí tretieho najväčšieho mesta Patras na severe Peloponézu, ale aj na ostrovoch Zakynthos a Chios, pričom obavy vyvoláva najmä posledný menovaný.
Balkánske krajiny podľa AFP už zrejme prekonali najhoršiu aktuálnu vlnu horúčav. Požiare si tam v ostatných dňoch vyžiadali evakuácie tisícov ľudí a poničili viaceré domy.
V Albánsku stále vyčíňa viacero požiarov, pričom plamene počas uplynulej noci opäť zničili niekoľko domov. Tamojším hasičom pomáhajú aj slovenskí a českí hasiči. V susednej Čiernej Hore pomohlo zmiernenie teplôt i hasiace lietadlá, vďaka ktorým sa podľa AFP už podarilo získať kontrolu nad požiarmi.
