Prieskum: Najviac sa pre dovolenku zadlžujú mladí a ľudia so stredným príjmom
- DNES - 14:45
- Bratislava
Každý desiaty Slovák s dlhmi po splatnosti sa zadlžuje pre dovolenku a celkovo 11,3 % ľudí s dlhmi po splatnosti priznalo, že si požičalo na oddych. Najviac sa zadlžujú pre dovolenku mladí Slováci, muži a ľudia so stredným príjmom. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu inkasnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, ktorý realizovala agentúra AKO v období od 14. do 25. mája 2025.
„Dovolenkové pôžičky nie sú v mnohých prípadoch motivované nutnosťou, ale túžbou po životnom štandarde, ktorý si človek reálne nemôže dovoliť. Ide o alarmujúci fenomén tejto doby, podporený možnosťami, reklamou a sociálnymi sieťami, keď sa krátkodobý zážitok financuje na úkor budúcej finančnej stability,“ uviedol manažér inkasnej spoločnosti Peter Čanda.
Muži sa zadlžujú pre dovolenku dvojnásobne častejšie ako ženy. Rovnako dlhy priznala tiež približne pätina ľudí od 18 do 33 rokov. Druhou najrizikovejšou skupinou sú osoby vo veku 50 až 65 rokov, hoci ich dlh je najčastejšie viazaný na bývanie. Z regionálneho hľadiska je najviac zadlžených ľudí z dôvodu oddychu v Žilinskom kraji.
Najčastejšie si požičali respondenti v rámci domácností s čistým mesačným príjmom od 1401 do 1800 eur, a to traja z desiatich. Pri domácnostiach s príjmom od 1801 do 2500 eur to boli štyria z desiatich opýtaných ľudí s dlhom po splatnosti. Na druhej strane, vôbec si nepožičiavajú domácnosti s mesačným príjmom do 1000 eur alebo nad 2501 eur. Pri type domácností je pôžička na dovolenku u samoživiteľov najčastejšou príčinou vzniku dlhu po splatnosti. V súvislosti so svojimi dlhmi pociťuje stres alebo úzkosť 64 % ľudí z tejto skupiny.
Z prieskumu vyplynulo, že podobnú mieru zadlženosti pre dovolenky majú osoby so základným aj vysokoškolským vzdelaním. Finančné rozhodnutia tak nie sú podľa spoločnosti vždy ovplyvnené len úrovňou vzdelania, ale skôr nedostatočným povedomím o zodpovednom hospodárení. Krátkodobý oddych môže mať dlhodobé finančné dôsledky. Splácanie úveru sa totiž môže natiahnuť na mesiace, prípadne roky, často s vysokými úrokmi.
„Oddych na dovolenke je dôležitý pre duševné zdravie, no jej financovanie by nemalo ohroziť finančnú stabilitu jednotlivca ani celej domácnosti. Oveľa rozumnejšie je zvoliť lacnejšiu alternatívu, plánovať vopred a vytvárať si finančnú rezervu, než si požičiavať a neskôr čeliť riziku zadlženia či dlhovým pasciam,“ uzavrel generálny riaditeľ spoločnosti Peter Dvornák.
PS: Vláda by mala predstaviť okrem konsolidačných opatrení aj prorastový balík
Vláda by mala okrem návrhov ďalších konsolidačných opatrení predstaviť aj prorastový balík na naštartovanie slovenskej ekonomiky.
Pozor na podvodné zásielky na dobierku, takéto balíky nepreberajte
Slovenská pošta upozorňuje verejnosť na podvodné zásielky na dobierku.
Šutaj Eštok: Nebudeme súhlasiť so zhoršením situácie ohrozených skupín ľudí
Hlas-SD nebude pri ďalšej konsolidácii verejných financií súhlasiť so žiadnym návrhom, ktorý by akokoľvek zhoršil finančnú či životnú situáciu ohrozených a najzraniteľnejších skupín ľudí žijúcich na Slovensku.
Šipoš: Minister Huliak rozdeľuje štátne peniaze straníkom a kamarátom
Michal Šipoš poukázal na to, že aj premiér Robert Fico označil v minulosti Huliaka za vydierača.