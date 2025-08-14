  • Články
Spoločnosť EMS reagovala na zrušenie tendra na záchranky

  • DNES - 14:44
  • Bratislava
EMS odmieta obvinenia z korupcie.

Spoločnosť Emergency Medical Solutions (EMS) berie na vedomie zrušenie výberového konania na prevádzkovanie staníc záchrannej zdravotnej služby. Obvinenia z korupcie a prepojenia na členov komisie odmieta. K spôsobu a zákonnosti ukončenia súťaže sa plánuje vyjadriť neskôr. Vyplýva to zo stanoviska firmy, ktoré zaslala TASR.

Niektorí aktéri politickej scény hodnotia situáciu len podľa toho, kto sa nachádza na spoločných fotografiách. Na základe týchto povrchných kritérií vznikli obvinenia z korupcie politikov a štátnych úradníkov, čo považujeme za prízemné a účelové vzhľadom na to, že naša spoločnosť nemá žiadne politické väzby a ambície,“ uviedla spoločnosť v stanovisku. Dôrazne odmieta aj informácie o medializovanom počte vysúťažených ambulancií.

O ich účasti v súťaži nebol podľa ich slov vopred informovaný žiaden politik z opozičných ani koaličných strán. „Výnimkou bola Andrea Letanovská (z mimoparlamentnej strany Demokrati, pozn. TASR), ktorá ako skúsená lekárka a odborná garantka participovala na príprave medicínskej časti nášho projektu,“ dodali.

V stanovisku sa ostro ohradili aj voči tvrdeniam, že vopred poznali identitu členov výberovej komisie. „Je zarážajúce, že záchranári a špecialisti urgentnej medicíny, ktorí pracovali na našom projekte a roky poskytujú služby stovkám klientov vrátane politikov, sú teraz tými istými politikmi dehonestovaní ako diletanti z ‚garážovej firmy‘, pričom je verejne dostupná história aj sídlo našej

spoločnosti,“ konštatovala v stanovisku. Firma tiež vyjadrila presvedčenie, že jej projekt patril medzi najkvalitnejšie v súťaži.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby zrušilo 13. augusta výberové konanie, predmetom ktorého bolo vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Celkovo išlo o 351 sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby. Predchádzala tomu kritika zo strany opozície aj koaličnej SNS.

Viacerí opoziční poslanci tvrdili, že podľa neoficiálnych výsledkov mala byť jednou z víťazných firiem práve EMS, upozornili tiež na jej možné prepojenie na stranu Hlas-SD. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v súvislosti s kritikou reagoval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním a Okresný súd Žilina o preverenie podozrení na prepojenie uchádzačov alebo ich ovládania totožnou osobou konečného užívateľa výhod.

Zdroj: Info.sk, TASR
