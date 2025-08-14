  • Články
Polícia začala stíhať dve osoby v súvislosti s tragickým požiarom v Moste

V prípade januárového požiaru, ku ktorému došlo v reštaurácii U Kojota v severočeskom meste Most, začal policajný vyšetrovateľ trestné stíhanie voči dvom osobám za trestný čin všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti. Informovala o tom vo štvrtok česká polícia, píše TASR.

Krajskí kriminalisti pracovali pôvodne s niekoľkými verziami vzniku požiaru. Násilný vstup dovnútra či teroristický čin polícia vylúčila ešte na začiatku vyšetrovania. Následne preverovala incident pre podozrenia zo všeobecného ohrozenia z nedbalosti a vypracovaných bolo niekoľko znaleckých posudkov z oblasti požiarnej ochrany a zdravotníctva.

Doterajšie zistenia poukazujú na závažné porušenie povinností vyplývajúcich z českého zákona o požiarnej ochrane. Vyšetrovatelia zistili, že v objekte reštaurácie bola vykonaná stavebná úprava bez potrebného stavebného povolenia. Úprava spočívala v zastrešení terasy a jej následnom opláštení PVC fóliami. Polícia následne zistila, že v rámci tejto úpravy nebolo zabezpečené nové vypracovanie požiarneho bezpečnostného riešenia reštaurácie. Taktiež zistila, že sa nevykonávali povinné pravidelné preventívne protipožiarne kontroly ani revízie hasiacich prístrojov. Poslednú vykonali v apríli 2008.

Za zásadné porušenie bezpečnostných sa považuje umiestnenie záhradných ohrievačov do priestorov terasy, čo bolo v rozpore s pokynmi predajcu ohrievačov na ich obsluhu. S týmto podľa zistení polície ďalej súviselo aj skladovanie výrazne väčšieho počtu tlakových fliaš s propán-butánom v priestoroch reštaurácie.

Policajný vyšetrovateľ obvinil z trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti konateľku a ňou poverenú zodpovednú osobu prevádzkujúcu reštauráciu. V prípade, že im súd uzná vinu, hrozí obom trest odňatia slobody až do výšky desiatich rokov.

Celková finančná škoda spôsobená požiarom bola predbežne vyčíslená na viac ako sedem miliónov korún.

V sobotu (11. 1.) po 23.00 h vypukol v reštaurácii U Kojota v Moste rozsiahly požiar, pri ktorom zomrelo sedem osôb a osem ďalších bolo zranených. Podľa generálneho riaditeľa Hasičského záchranného zboru (HZS) ČR Vladimíra Vlčka bola hlavným dôvodom veľkého počtu obetí rýchlosť rozšírenia požiaru.

Zdroj: Info.sk, TASR
