Pozor na podvodné zásielky na dobierku, takéto balíky nepreberajte

Slovenská pošta upozorňuje verejnosť na podvodné zásielky na dobierku.

Od začiatku roka zaznamenala Slovenská pošta takmer 250 podnetov od zákazníkov. Upozorňuje, že rovnako ako iné doručovateľské spoločnosti je iba prepravcom, ktorý zabezpečuje vyzdvihnutie, triedenie a doručenie zásielok. Za obsah zásielky nezodpovedá. Vyzýva preto verejnosť k väčšej obozretnosti. TASR o tom informovala jej hovorkyňa Eva Peterová.

V roku 2025 Slovenská pošta doposiaľ riešila 249 podnetov na zásielky, ktoré neobsahovali deklarovaný obsah, alebo na zásielky, ktoré si adresáti neobjednali,“ priblížila hovorkyňa. Ozrejmila, že obsah zásielky je podľa zákona predmetom poštového tajomstva, a preto nepodlieha kontrole. Z toho dôvodu zaň pošta nezodpovedá.

Hovorkyňa vysvetlila, že adresát zásielky, ktorý zaplatil a prebral tovar, ktorý si neobjednal, alebo obsah zásielky nezodpovedá jeho objednávke a má podozrenie, že ide o podvod, by mal bezodkladne kontaktovať políciu. Keď predloží potvrdenie o podaní trestného oznámenia alebo oznámenia o priestupkoch, môže pošta zadržať vyplatenie dobierkovej sumy počas prešetrovania podnetu. „Slovenská pošta v takých prípadoch poskytuje maximálnu súčinnosť,“ deklarovala hovorkyňa.

Pošta zároveň pri platbe na dobierku ľuďom radí, aby si vždy overili predajcu, najmä pri nákupoch na neznámych webových stránkach. Pri realizácii väčšieho počtu objednávok odporúča udržiavať si v nich prehľad. „Ak žiadnu zásielku neočakávate, alebo máte podozrenie, že ide o podvod, zásielku nepreberajte. Ak ste zásielku prebrali, zaplatili a jej obsah nezodpovedá očakávaniam, odporúčame bezodkladne kontaktovať orgány činné v trestnom konaní,“ dodala Peterová.

Zdroj: Info.sk, TASR
