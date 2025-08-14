Generálna prokuratúra preskúma postup Ministerstva vnútra pri kampani Petra Pellegriniho
Podľa Žilinku prokuratúra koná ex offo.
Generálna prokuratúra SR preskúma zákonnosť postupu Ministerstva vnútra (MV) SR, ktoré nezačalo správne konanie v prípade možného prekročenia zákonného limitu na prezidentskú kampaň Petra Pellegriniho. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ministerstvo vnútra pre TASR na Žilinkove vyhlásenie reagovalo, že generálnej prokuratúre poskytne v prípade plnú súčinnosť.
Žilinka podotkol, že prokuratúra v prípade koná takzvane ex offo, teda z vlastného podnetu.
Podľa medializovaných informácií existujú pochybnosti, či Peter Pellegrini dodržal limit pol milióna eur na svoju prezidentskú kampaň. Pellegrini v správe o prostriedkoch vynaložených na svoju kampaň tvrdí, že limit dodržal. Na kampaň mal minúť približne 499.451 eur.
Vážna nehoda na R2: Cestu museli uzavrieť
Vjazd na R2 je pre nehodu dvoch áut neprejazdný.
Opozícia trvá na konci Šaška a kritizuje neotvorenie schôdze k odvolávaniu
Opozícia kritizuje, že parlamentná schôdza k jej návrhu na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška sa pre uznášanianeschopnosť neotvorila.
O návrhu na odvolanie Šaška sa má rokovať až na septembrovej schôdzi
Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok nerokovali o návrhu na odvolanie šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška.
Súdna rada: V prípade akcie Búrka sa v médiách nerešpektovala prezumpcia neviny
Poskytovaním informácií prostredníctvom médií o trestných konaniach súvisiacich s policajnou akciou Búrka, počas ktorej boli zadržaní viacerí sudcovia, sa nerešpektovala prezumpcia neviny podozrivých.