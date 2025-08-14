  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 14.8.2025Meniny má Mojmír
34°Bratislava

Vážna nehoda na R2: Cestu museli uzavrieť

  • DNES - 12:12
  • Tomášovce
Vážna nehoda na R2: Cestu museli uzavrieť

Vjazd na R2 je pre nehodu dvoch áut neprejazdný.

Na križovatke rýchlostnej cesty R2 s cestou I/16 pri obci Tomášovce v okrese Lučenec došlo vo štvrtok predpoludním k zrážke dvoch vozidiel. Vjazd na rýchlostnú cestu pre nehodu uzavreli. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.

Na mieste udalosti okrem hasičov zasahujú aj záchranári a polícia. V dôsledku nehody je neprejazdný vjazd na rýchlostnú cestu v smere od Lučenca. „Doprava je odklonená cez starú cestu I/16,“ uviedli hasiči.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Opozícia trvá na konci Šaška a kritizuje neotvorenie schôdze k odvolávaniu

Opozícia trvá na konci Šaška a kritizuje neotvorenie schôdze k odvolávaniu

DNES - 11:28Domáce

Opozícia kritizuje, že parlamentná schôdza k jej návrhu na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška sa pre uznášanianeschopnosť neotvorila.

O návrhu na odvolanie Šaška sa má rokovať až na septembrovej schôdzi

O návrhu na odvolanie Šaška sa má rokovať až na septembrovej schôdzi

DNES - 10:27Domáce

Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok nerokovali o návrhu na odvolanie šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška.

Súdna rada: V prípade akcie Búrka sa v médiách nerešpektovala prezumpcia neviny

Súdna rada: V prípade akcie Búrka sa v médiách nerešpektovala prezumpcia neviny

DNES - 10:25Domáce

Poskytovaním informácií prostredníctvom médií o trestných konaniach súvisiacich s policajnou akciou Búrka, počas ktorej boli zadržaní viacerí sudcovia, sa nerešpektovala prezumpcia neviny podozrivých.

Vosveteit.sk
Na svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkolNa svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkol
Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nieLong COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každýPolícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš tyVo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Zabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiťZabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiť
Rekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd SĺnkRekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd Sĺnk
Kto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostrujeKto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostruje
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravilGoogle dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP