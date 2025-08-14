Vážna nehoda na R2: Cestu museli uzavrieť
Vjazd na R2 je pre nehodu dvoch áut neprejazdný.
Na križovatke rýchlostnej cesty R2 s cestou I/16 pri obci Tomášovce v okrese Lučenec došlo vo štvrtok predpoludním k zrážke dvoch vozidiel. Vjazd na rýchlostnú cestu pre nehodu uzavreli. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.
Na mieste udalosti okrem hasičov zasahujú aj záchranári a polícia. V dôsledku nehody je neprejazdný vjazd na rýchlostnú cestu v smere od Lučenca. „Doprava je odklonená cez starú cestu I/16,“ uviedli hasiči.
Generálna prokuratúra preskúma postup Ministerstva vnútra pri kampani Petra Pellegriniho
Podľa Žilinku prokuratúra koná ex offo.
Opozícia trvá na konci Šaška a kritizuje neotvorenie schôdze k odvolávaniu
Opozícia kritizuje, že parlamentná schôdza k jej návrhu na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška sa pre uznášanianeschopnosť neotvorila.
O návrhu na odvolanie Šaška sa má rokovať až na septembrovej schôdzi
Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok nerokovali o návrhu na odvolanie šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška.
Súdna rada: V prípade akcie Búrka sa v médiách nerešpektovala prezumpcia neviny
Poskytovaním informácií prostredníctvom médií o trestných konaniach súvisiacich s policajnou akciou Búrka, počas ktorej boli zadržaní viacerí sudcovia, sa nerešpektovala prezumpcia neviny podozrivých.