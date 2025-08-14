O návrhu na odvolanie Šaška sa má rokovať až na septembrovej schôdzi
Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok nerokovali o návrhu na odvolanie šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD).
Schôdzu sa im pre uznášanianeschopnosť nepodarilo otvoriť ani na druhý pokus. V sále sa ich prezentovalo iba 52, teda menej ako potrebný počet. Plénum by tak odvolávanie Šaška malo riešiť až na riadnej schôdzi v septembri, do ktorej programu by sa mal návrh zaradiť.
Odvolávanie Šaška v parlamente iniciovala opozícia. Dôvodom bol tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Opoziční poslanci hovorili o netransparentnosti súťaže. Mala podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Šaško v súvislosti s kritikou reagoval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Avizoval tiež, že tender bude zákonným spôsobom zrušený. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ho zrušilo v stredu. Šaško opätovne deklaroval, že zákonne.
Súdna rada: V prípade akcie Búrka sa v médiách nerešpektovala prezumpcia neviny
Poskytovaním informácií prostredníctvom médií o trestných konaniach súvisiacich s policajnou akciou Búrka, počas ktorej boli zadržaní viacerí sudcovia, sa nerešpektovala prezumpcia neviny podozrivých.
SHMÚ: Väčšinu územia Slovenska môžu vo štvrtok potrápiť vysoké teploty
Väčšinu územia Slovenska môžu vo štvrtok potrápiť vysoké teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav na to upozorňuje na svojom webe.
Požiar bytovky: Hasiči evakuovali obyvateľov, došlo k silnému zadymeniu
V bytovke došlo k požiaru, evakuujú osoby.
Enviropolicajti zhabali počas mimoriadnej akcie 36 psov
Na odhalenie nelegálneho chovu psov a trestnú činnosť súvisiacu s týraním zvierat bola zameraná utorková akcia enviropolície s krycím názvom Kríženec v okrese Prievidza.