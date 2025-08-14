  • Články
Štvrtok, 14.8.2025
27°Bratislava

O návrhu na odvolanie Šaška sa má rokovať až na septembrovej schôdzi

  DNES - 10:27
  • Bratislava
O návrhu na odvolanie Šaška sa má rokovať až na septembrovej schôdzi

Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok nerokovali o návrhu na odvolanie šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD).

Schôdzu sa im pre uznášanianeschopnosť nepodarilo otvoriť ani na druhý pokus. V sále sa ich prezentovalo iba 52, teda menej ako potrebný počet. Plénum by tak odvolávanie Šaška malo riešiť až na riadnej schôdzi v septembri, do ktorej programu by sa mal návrh zaradiť.

Odvolávanie Šaška v parlamente iniciovala opozícia. Dôvodom bol tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Opoziční poslanci hovorili o netransparentnosti súťaže. Mala podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Šaško v súvislosti s kritikou reagoval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Avizoval tiež, že tender bude zákonným spôsobom zrušený. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ho zrušilo v stredu. Šaško opätovne deklaroval, že zákonne.

Zdroj: Info.sk, TASR
Súdna rada: V prípade akcie Búrka sa v médiách nerešpektovala prezumpcia neviny

Súdna rada: V prípade akcie Búrka sa v médiách nerešpektovala prezumpcia neviny

DNES - 10:25

Poskytovaním informácií prostredníctvom médií o trestných konaniach súvisiacich s policajnou akciou Búrka, počas ktorej boli zadržaní viacerí sudcovia, sa nerešpektovala prezumpcia neviny podozrivých.

SHMÚ: Väčšinu územia Slovenska môžu vo štvrtok potrápiť vysoké teploty

SHMÚ: Väčšinu územia Slovenska môžu vo štvrtok potrápiť vysoké teploty

DNES - 9:10

Väčšinu územia Slovenska môžu vo štvrtok potrápiť vysoké teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav na to upozorňuje na svojom webe.

Požiar bytovky: Hasiči evakuovali obyvateľov, došlo k silnému zadymeniu

Požiar bytovky: Hasiči evakuovali obyvateľov, došlo k silnému zadymeniu

DNES - 8:38

V bytovke došlo k požiaru, evakuujú osoby.

Enviropolicajti zhabali počas mimoriadnej akcie 36 psov

Enviropolicajti zhabali počas mimoriadnej akcie 36 psov

DNES - 8:01

Na odhalenie nelegálneho chovu psov a trestnú činnosť súvisiacu s týraním zvierat bola zameraná utorková akcia enviropolície s krycím názvom Kríženec v okrese Prievidza.

