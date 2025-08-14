Súdna rada: V prípade akcie Búrka sa v médiách nerešpektovala prezumpcia neviny
Poskytovaním informácií prostredníctvom médií o trestných konaniach súvisiacich s policajnou akciou Búrka, počas ktorej boli zadržaní viacerí sudcovia, sa nerešpektovala prezumpcia neviny podozrivých alebo obvinených a právo na ochranu ich súkromia.
Vyplýva to z uznesenia, ktoré v stredu (13. 8.) prijala Súdna rada SR. Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová poukázala na to, že žiadny z vtedy zadržaných sudcov nebol dodnes právoplatne odsúdený.
„Popieranie alebo spochybňovanie elementárnych práv obvinených, či už predsedom súdnej rady a jej členmi alebo ministrom spravodlivosti a inými verejnými činiteľmi, je výrazom ich rezignovania na dodržiavanie princípov právneho štátu a nedôvodným podkopávaním dôveryhodnosti a autority súdnej moci,“ uvádza sa v uznesení.
Kosová zdôvodnila zaradenie bodu tým, že zadržaní sudcovia boli mnohými novinármi, verejnými činiteľmi či verejnosťou odsúdení hneď v deň zadržania. „Sudcovia sa dozvedeli o obvinení v momente, ako ich prišla zobrať polícia,“ podotkla. V tejto súvislosti kritizovala aj výroky bývalého predsedu súdnej rady Jána Mazáka, ako napríklad o „Augiášovom chlieve“. Tvrdila aj to, že médiá v súčasnosti nepíšu o tom, koľkých sudcov oslobodili. Vylúčila tiež, že by stíhania týchto sudcov boli očistou justície.
V predkladacej správe predsedníčka súdnej rady skonštatovala, že obvinených v tejto a ďalších policajných akciách bolo 14 sudcov, pričom ani jeden nebol dosiaľ právoplatne odsúdený na základe dokazovania pred súdom. „Trom obvineným sudcom bolo právoplatne zastavené trestné stíhanie. Niektorí sudcovia boli neprávoplatne oslobodení, u niektorých boli odmietnuté obžaloby a na niektorých doposiaľ ani neboli podané,“ argumentovala. Pripomenula tiež zastavené trestné stíhania v prípade sudkýň Andrey Haitovej a Otílie Dolákovej.
„Išlo o cielený lynč,“ vyhlásila podpredsedníčka súdnej rady Ayše Pružinec Eren. Podľa nej sa aj medzi sudcami našli osoby, ktoré v tomto prípade nerešpektovali prezumpciu neviny. „Verejnosť bola cielene masírovaná, že sme absolútny odpad,“ dodala.
Člen súdnej rady Adrián Kucek zhodnotil, že drvivá väčšina stíhaní bola založená na výpovedi jediného svedka. Podľa neho sa v tom čase diali masívne úniky z vyšetrovania. Ďalší člen Marián Fečík doplnil, že trestné stíhania sudcov boli spojené aj s nedôvodnými disciplinárnymi konaniami.
