Štvrtok, 14.8.2025
Decathlon sťahuje z trhu nebezpečné produkty

Spotrebitelia by tieto produkty mali vrátiť v predajni.

Športový reťazec Decathlon sťahuje z predaja dva produkty kvôli vážnym bezpečnostným rizikám. Ide o bicyklové kolesá Swiss Side a konské maškrty Fougatreats. Spoločnosť Decathlon o tom informuje na svojej stránke.

Kolesá na bicykloch sa môžu zlomiť

Decathlon upozorňuje na bicyklové kolesá značky Swiss Side. Konkrétne ide o modely Hadron² Classic 500 a Hadron² Ultimate 500, ktoré sú namontované na bicykloch RCR Pro Ultegra a RCR Pro Dura Ace. Tieto bicykle sa predávali od 1. augusta 2024 až do 4. augusta 2025.

Podľa spoločnosti Decathlon sa vrstvy materiálu v kolesách môžu počas používania odlúpiť, čo môže spôsobiť poškodenie kolies počas jazdy. „Kolesá sa delaminujú a môžu sa počas používania zlomiť, čo predstavuje riziko zranenia,“ vysvetľuje Decathlon. Zlomenie kolesa počas jazdy môže mať za následok materiálne škody, vážne zranenia alebo dokonca smrť.

Zákazníkom, ktorí vlastnia bicykle RCR Pro Ultegra a RCR Pro Dura Ace, sa odporúča, aby ich okamžite prestali používať. Spoločnosť Decathlon odporúča používateľom, aby sa obrátili na výrobcu Swiss Side a overili si, či sa ich kolesá týkajú stiahnutia z trhu.

Kolesá sa predávali samostatne a ako súčasti určitých bicyklov prostredníctvom viacerých internetových predajcov a špecializovaných obchodov.

Nebezpečné maškrty

Okrem bicyklových kolies Decathlon sťahuje z trhu aj konské maškrty Fougatreats. Ide o 3-kilogramové vrecká MIX jahoda, figy, púpava, lucerna a 1-kilogramové vrecká púpava, lucerna, ktoré sa predávali od 1. marca do 6. augusta 2025.

Foto: decathlon.sk

Spoločnosť varuje, že tieto šarže môžu obsahovať cudzie predmety, ktoré by mohli fyzicky poškodiť koňa alebo poníka.

Zákazníci by si mali skontrolovať čísla šarží na obaloch pred podaním pamlskov zvieratám. Dotknuté produkty je možné vrátiť do predajní Decathlon a získať späť peniaze.

Zdroj: Info.sk, decathlon.com
