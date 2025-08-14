Decathlon sťahuje z trhu nebezpečné produkty
- DNES - 19:44
- Bratislava
Spotrebitelia by tieto produkty mali vrátiť v predajni.
Športový reťazec Decathlon sťahuje z predaja dva produkty kvôli vážnym bezpečnostným rizikám. Ide o bicyklové kolesá Swiss Side a konské maškrty Fougatreats. Spoločnosť Decathlon o tom informuje na svojej stránke.
Kolesá na bicykloch sa môžu zlomiť
Decathlon upozorňuje na bicyklové kolesá značky Swiss Side. Konkrétne ide o modely Hadron² Classic 500 a Hadron² Ultimate 500, ktoré sú namontované na bicykloch RCR Pro Ultegra a RCR Pro Dura Ace. Tieto bicykle sa predávali od 1. augusta 2024 až do 4. augusta 2025.
Podľa spoločnosti Decathlon sa vrstvy materiálu v kolesách môžu počas používania odlúpiť, čo môže spôsobiť poškodenie kolies počas jazdy. „Kolesá sa delaminujú a môžu sa počas používania zlomiť, čo predstavuje riziko zranenia,“ vysvetľuje Decathlon. Zlomenie kolesa počas jazdy môže mať za následok materiálne škody, vážne zranenia alebo dokonca smrť.
Zákazníkom, ktorí vlastnia bicykle RCR Pro Ultegra a RCR Pro Dura Ace, sa odporúča, aby ich okamžite prestali používať. Spoločnosť Decathlon odporúča používateľom, aby sa obrátili na výrobcu Swiss Side a overili si, či sa ich kolesá týkajú stiahnutia z trhu.
Kolesá sa predávali samostatne a ako súčasti určitých bicyklov prostredníctvom viacerých internetových predajcov a špecializovaných obchodov.
Nebezpečné maškrty
Okrem bicyklových kolies Decathlon sťahuje z trhu aj konské maškrty Fougatreats. Ide o 3-kilogramové vrecká MIX jahoda, figy, púpava, lucerna a 1-kilogramové vrecká púpava, lucerna, ktoré sa predávali od 1. marca do 6. augusta 2025.
Foto: decathlon.sk
Spoločnosť varuje, že tieto šarže môžu obsahovať cudzie predmety, ktoré by mohli fyzicky poškodiť koňa alebo poníka.
Zákazníci by si mali skontrolovať čísla šarží na obaloch pred podaním pamlskov zvieratám. Dotknuté produkty je možné vrátiť do predajní Decathlon a získať späť peniaze.
Kamenický: Všetky ministerstvá budú musieť škrtať podstatné sumy výdavkov
Nový balík konsolidačných opatrení by sa mal týkať výdavkovej strany, pričom každé jedno ministerstvo bude musieť škrtať podstatnú sumu financií.
Koaličná rada sa podľa Fica dohodla na kompenzáciách cien energií
Koaličná rada sa okrem iných prvých východísk rozpočtu a konsolidácie dohodla na kompenzáciách cien plynu, tepla a elektriny pre domácnosti na rok 2026.
Hnutie Slovensko: Slovenská ekonomika kolabuje pod vládou Roberta Fica
Domáca ekonomika kolabuje a Slovensko smeruje do bankrotu. Súčasná vláda Roberta Fica zadlžila ekonomiku a SR má v podstate takmer nulový hospodársky rast. Upozornili na to poslanci z opozičného hnutia Slovensko.
Prieskum: Najviac sa pre dovolenku zadlžujú mladí a ľudia so stredným príjmom
Každý desiaty Slovák s dlhmi po splatnosti sa zadlžuje pre dovolenku a celkovo 11,3 % ľudí s dlhmi po splatnosti priznalo, že si požičalo na oddych.