  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 14.8.2025Meniny má Mojmír
27°Bratislava

Rusko sa pokúša zablokovať aplikáciu WhatsApp

  • DNES - 10:03
  • Moskva
Rusko sa pokúša zablokovať aplikáciu WhatsApp

Aplikácia na zasielanie správ a telefonovanie WhatsApp tvrdí, že ruské úrady sa ju snažia zablokovať, lebo sa používateľom snaží aj novými nástrojmi zaistiť bezpečnú komunikáciu.

Aplikácia vlastnená spoločnosťou Meta Platforms prisľúbila, že v úsilí o sprístupnenie šifrovanej komunikácie v Rusku bude pokračovať, píše TASR podľa štvrtkovej správy agentúry Reuters

WhatsApp je súkromný, využíva tzv. end-to-end šifrovanie (šifrovanie medzi koncovými bodmi), a vzdoruje pokusom vlády porušovať právo ľudí na bezpečnú komunikáciu, preto sa Rusko snaží zablokovať ho pre viac ako 100 miliónov Rusov,“ uviedol WhatsApp.

Aplikácia dodala, že bude aj naďalej robiť všetko čo je v jej silách - pre to, aby ľuďom všade na svete - vrátane Ruska - dokázala ponúkať zmienenú šifrovanú komunikáciu.

Rusko ešte v stredu oznámilo obmedzenie volaní cez WhatsApp a Telegram s odôvodnením, že je to nevyhnutné na boj proti kriminalite. Podľa ruského úradu pre kontrolu masmédií (Roskomnadzor) sa tieto sociálne siete stali „hlavnými hlasovými službami používanými na podvody a vydieranie a na zapájanie ruských občanov do podvratných a teroristických aktivít“.

Obe zahraničné platformy Moskva zároveň obvinila z toho, že neposkytujú informácie orgánom činným v trestnom konaní v prípadoch podvodov a terorizmu, pripomína Reuters.

Rusko drasticky obmedzuje slobodu tlače i prejavu na internete odvtedy, ako vo februári 2022 napadlo Ukrajinu. Jeho bezpečnostné služby pritom často tvrdia, že Ukrajina používa Telegram na nábor ľudí či páchanie sabotážnych činov v Rusku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
KĽDR poprela tvrdenia Soulu o demontáži reproduktorov

KĽDR poprela tvrdenia Soulu o demontáži reproduktorov

DNES - 7:20Zahraničné

Severná Kórea (KĽDR) vo štvrtok poprela informácie svojho južného suseda o demontáži reproduktorov rozmiestnených pozdĺž spoločnej hranice.

Harvard sa s Bielym domom údajne dohodol na poplatku 500 miliónov dolárov

Harvard sa s Bielym domom údajne dohodol na poplatku 500 miliónov dolárov

DNES - 6:43Zahraničné

Harvardova univerzita a administratíva Donalda Trumpa sú blízko k dohode, podľa ktorej by škola musela zaplatiť 500 mil dolárov, aby znovu získala prístup k federálnym grantom a aby sa skončilo jej vyšetrovanie.

NBC News: Trump neplánuje s Putinom hovoriť o delení územia na Ukrajine

NBC News: Trump neplánuje s Putinom hovoriť o delení územia na Ukrajine

DNES - 6:06Zahraničné

Trump to podľa nich povedal lídrom európskych štátov počas stredajšej videokonferencie.

The Telegraph: Trump môže Putinovi ponúknuť prístup k ukrajinským nerastom

The Telegraph: Trump môže Putinovi ponúknuť prístup k ukrajinským nerastom

VČERA - 22:35Zahraničné

Trump ruskému prezidentovi údajne navrhne aj zrušenie sankcií na ruský letecký priemysel.

Vosveteit.sk
Na svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkolNa svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkol
Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nieLong COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každýPolícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš tyVo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Zabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiťZabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiť
Rekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd SĺnkRekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd Sĺnk
Kto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostrujeKto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostruje
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravilGoogle dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP