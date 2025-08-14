SHMÚ: Väčšinu územia Slovenska môžu vo štvrtok potrápiť vysoké teploty
Väčšinu územia Slovenska môžu vo štvrtok potrápiť vysoké teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa.
Výstrahy druhého stupňa predbežne platia od 12.00 do 19.00 h v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Ďalej v takmer celom Banskobystrickom, Trenčianskom a Košickom kraji. Rovnako aj v okrese Vranov nad Topľou. V Snine platí výstraha od 13.00 do 18.00 h.
V okresoch Brezno, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Gelnica, Spišská Nová Ves, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Stropkov a Svidník platia výstrahy prvého stupňa od 13.00 do 18.00 h. Takisto platia vo väčšine okresov Žilinského kraja.
O návrhu na odvolanie Šaška sa má rokovať až na septembrovej schôdzi
Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok nerokovali o návrhu na odvolanie šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška.
Súdna rada: V prípade akcie Búrka sa v médiách nerešpektovala prezumpcia neviny
Poskytovaním informácií prostredníctvom médií o trestných konaniach súvisiacich s policajnou akciou Búrka, počas ktorej boli zadržaní viacerí sudcovia, sa nerešpektovala prezumpcia neviny podozrivých.
Požiar bytovky: Hasiči evakuovali obyvateľov, došlo k silnému zadymeniu
V bytovke došlo k požiaru, evakuujú osoby.
Enviropolicajti zhabali počas mimoriadnej akcie 36 psov
Na odhalenie nelegálneho chovu psov a trestnú činnosť súvisiacu s týraním zvierat bola zameraná utorková akcia enviropolície s krycím názvom Kríženec v okrese Prievidza.