Požiar bytovky: Hasiči evakuovali obyvateľov, došlo k silnému zadymeniu
V bytovke došlo k požiaru, evakuujú osoby.
V byte na Medveďovej ulici v bratislavskej Petržalke došlo vo štvrtok ráno k požiaru a k silnému zadymeniu. Z bytového domu aktuálne evakuujú osoby. Zatiaľ nie sú hlásení zranení. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Krátko po 7.00 h sme prijali na linke 158 oznámenie o požiari bytového domu na Medveďovej ulici v Petržalke. Na miesto boli ihneď vyslané viaceré policajné hliadky,“ priblížila polícia. Požiar a silné zadymenie zistili v byte na štvrtom poschodí.
