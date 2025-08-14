Enviropolicajti zhabali počas mimoriadnej akcie 36 psov
Na odhalenie nelegálneho chovu psov a trestnú činnosť súvisiacu s týraním zvierat bola zameraná utorková (12. 8.) akcia enviropolície s krycím názvom Kríženec v okrese Prievidza. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Počas zásahu v rodinnom dome a na priľahlých pozemkoch bolo nájdených 36 živých psov a tri mŕtve šteňatá vo veku menej ako jeden týždeň. Išlo prevažne o krížencov malých plemien (čivava, špic, jazvečík), ktorí žili v nevhodných podmienkach - bez vakcinácie, bez čipovania, často so zdravotnými problémami, parazitmi a viditeľnými zraneniami,“ doplnil hovorca.
Ako dodal, psy mali k dispozícii len provizórne prístrešky s ostrými hranami, znečistenú vodu a potravu v značnom štádiu rozkladu. Na pozemku nebolo zabezpečenie proti úniku zvierat na verejnú komunikáciu. Všetky psy za účasti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza zhabali, začipovali a umiestnili do karantény v spolupracujúcich útulkoch a občianskych združeniach po celom Slovensku.
„V súvislosti s prípadom začala polícia trestné stíhanie. Vzhľadom na prebiehajúce úkony v tomto štádiu nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uzavrel Hájek.
Foto: facebook.com/policiaslovakia
