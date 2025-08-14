  • Články
Enviropolicajti zhabali počas mimoriadnej akcie 36 psov

  • DNES - 8:01
  • Bratislava/Prievidza
Na odhalenie nelegálneho chovu psov a trestnú činnosť súvisiacu s týraním zvierat bola zameraná utorková (12. 8.) akcia enviropolície s krycím názvom Kríženec v okrese Prievidza. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

Počas zásahu v rodinnom dome a na priľahlých pozemkoch bolo nájdených 36 živých psov a tri mŕtve šteňatá vo veku menej ako jeden týždeň. Išlo prevažne o krížencov malých plemien (čivava, špic, jazvečík), ktorí žili v nevhodných podmienkach - bez vakcinácie, bez čipovania, často so zdravotnými problémami, parazitmi a viditeľnými zraneniami,“ doplnil hovorca.

Ako dodal, psy mali k dispozícii len provizórne prístrešky s ostrými hranami, znečistenú vodu a potravu v značnom štádiu rozkladu. Na pozemku nebolo zabezpečenie proti úniku zvierat na verejnú komunikáciu. Všetky psy za účasti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza zhabali, začipovali a umiestnili do karantény v spolupracujúcich útulkoch a občianskych združeniach po celom Slovensku.

V súvislosti s prípadom začala polícia trestné stíhanie. Vzhľadom na prebiehajúce úkony v tomto štádiu nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uzavrel Hájek.

Foto: facebook.com/policiaslovakia

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP