  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 14.8.2025Meniny má Mojmír
26°Bratislava

Sieť drogérií varuje pred podvodom

  • DNES - 21:16
  • Bratislava
Sieť drogérií varuje pred podvodom

Spoločnosť varuje zákazníkov pred vlnou podvodov na internete.

Obľúbený reťazec drogérií dm drogerie markt Slovensko varuje svojich zákazníkov pred podvodom. V poslednom období zaznamenal zvýšený výskyt podvodných webových stránok a profilov na sociálnych sieťach, ktoré sa neoprávnene vydávajú za značku dm drogerie. Cieľom týchto aktivít je získať od spotrebiteľov citlivé osobné a bankové údaje prostredníctvom falošných súťaží a podozrivo výhodných ponúk.

„Opäť evidujeme zvýšenú aktivitu podvodných stránok a profilov, ktoré sa vydávajú za dm, zneužívajú naše logo a ponúkajú súťaže, výhodné akcie či zľavy,“ uvádza dm drogerie markt Slovensko na sociálnej sieti. Podvodníci sa snažia zákazníkov nalákať na údajne nízke ceny, špeciálne ponuky a súťaže o atraktívne ceny, ktoré v skutočnosti neexistujú.

Reťazec preto dôrazne apeluje na verejnosť, aby bola mimoriadne obozretná. „Nenechajte sa nalákať na nízke ceny a špeciálne ponuky. Nikde neuvádzajte svoje osobné údaje a bankové informácie,“ uvádza dm. Zákazníkom zároveň odporúča, aby si vždy dôkladne kontrolovali webové adresy stránok, z ktorých nakupujú, ako aj presné názvy profilov na sociálnych sieťach.

Na snímke podvodná stránka s názvom dmsale.sbs

Spoločnosť pripomína, že všetky svoje produkty a služby poskytuje výlučne prostredníctvom svojich oficiálnych kanálov. Patrí medzi ne oficiálny e-shop www.mojadm.sk, mobilná aplikácia Moja dm a overené profily na sociálnych sieťach.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/dm.Slovensko
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Najatraktívnejšie mužské hobby? Ženy rozhodli

Najatraktívnejšie mužské hobby? Ženy rozhodli

DNES - 9:27Zaujímavosti

Ženy zhodnotili najatraktívnejšie koníčky mužov. Nájdete v zozname ten svoj?

Muž poslúchol ChatGPT, nakoniec skončil na psychiatrii

Muž poslúchol ChatGPT, nakoniec skončil na psychiatrii

VČERA - 20:58Zaujímavosti

Rada od umelej inteligencie ho priviedla na psychiatrické oddelenie.

Poplach na vidieku: Zajace s chápadlami na hlavách vydesili okoloidúcich

Poplach na vidieku: Zajace s chápadlami na hlavách vydesili okoloidúcich

VČERA - 20:13Zaujímavosti

Úrady vyzývajú občanov, aby sa zvláštnych zajacov nedotýkali.

Madonna nalieha na pápeža, aby navštívil Pásmo Gazy

Madonna nalieha na pápeža, aby navštívil Pásmo Gazy

16:09 12.08.2025Zaujímavosti

Slávna americká speváčka Madonna vyzvala pápeža Leva XIV., aby navštívil palestínske Pásmo Gazy a „priniesol svoje svetlo“ tamojším deťom.

Vosveteit.sk
Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8
Výskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovaťVýskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovať
Google brutálne vylepšil AI Gemini. Po týchto novinkách ju nebudeš vedieť prestať používaťGoogle brutálne vylepšil AI Gemini. Po týchto novinkách ju nebudeš vedieť prestať používať
Musk už začipoval prvých ľudí. Altman, šéf OpenAI, rovnako chystá čip, ktorý spojí mozog so strojomMusk už začipoval prvých ľudí. Altman, šéf OpenAI, rovnako chystá čip, ktorý spojí mozog so strojom
Ruský cenzorský úrad začal blokovať WhatsApp. Štát sa podľa technologického giganta snaží získať kontrolu nad tým, čo si ľudia píšuRuský cenzorský úrad začal blokovať WhatsApp. Štát sa podľa technologického giganta snaží získať kontrolu nad tým, čo si ľudia píšu
Google Správy dostávajú žiadanú novinku, ktorá zmení spôsob, ako pristupuješ k obsahuGoogle Správy dostávajú žiadanú novinku, ktorá zmení spôsob, ako pristupuješ k obsahu
Na svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkolNa svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkol
Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nieLong COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP