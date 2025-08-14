Sieť drogérií varuje pred podvodom
- DNES - 21:16
- Bratislava
Spoločnosť varuje zákazníkov pred vlnou podvodov na internete.
Obľúbený reťazec drogérií dm drogerie markt Slovensko varuje svojich zákazníkov pred podvodom. V poslednom období zaznamenal zvýšený výskyt podvodných webových stránok a profilov na sociálnych sieťach, ktoré sa neoprávnene vydávajú za značku dm drogerie. Cieľom týchto aktivít je získať od spotrebiteľov citlivé osobné a bankové údaje prostredníctvom falošných súťaží a podozrivo výhodných ponúk.
„Opäť evidujeme zvýšenú aktivitu podvodných stránok a profilov, ktoré sa vydávajú za dm, zneužívajú naše logo a ponúkajú súťaže, výhodné akcie či zľavy,“ uvádza dm drogerie markt Slovensko na sociálnej sieti. Podvodníci sa snažia zákazníkov nalákať na údajne nízke ceny, špeciálne ponuky a súťaže o atraktívne ceny, ktoré v skutočnosti neexistujú.
Reťazec preto dôrazne apeluje na verejnosť, aby bola mimoriadne obozretná. „Nenechajte sa nalákať na nízke ceny a špeciálne ponuky. Nikde neuvádzajte svoje osobné údaje a bankové informácie,“ uvádza dm. Zákazníkom zároveň odporúča, aby si vždy dôkladne kontrolovali webové adresy stránok, z ktorých nakupujú, ako aj presné názvy profilov na sociálnych sieťach.
Na snímke podvodná stránka s názvom dmsale.sbs
Spoločnosť pripomína, že všetky svoje produkty a služby poskytuje výlučne prostredníctvom svojich oficiálnych kanálov. Patrí medzi ne oficiálny e-shop www.mojadm.sk, mobilná aplikácia Moja dm a overené profily na sociálnych sieťach.
