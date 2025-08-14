KĽDR poprela tvrdenia Soulu o demontáži reproduktorov
- DNES - 7:20
- Pchjongjang
Severná Kórea (KĽDR) vo štvrtok poprela informácie svojho južného suseda o demontáži reproduktorov rozmiestnených pozdĺž spoločnej hranice. Kim Jo-čong, vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una, súčasne označila snahy Soulu o zmiernenie napätia vo vzájomných vzťahoch za bezvýznamné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády minulý týždeň informoval, že KĽDR od mája do júna zvýšila počet reproduktorov, ale že severokórejské jednotky ich začali demontovať niekoľko dní po tom, čo nová juhokórejská vláda odstránila tie svoje.
„Nikdy sme neodstránili reproduktory inštalované v pohraničnej oblasti a ani nemáme v úmysle ich odstrániť,“ vyhlásila Kim Jo-čong, ktorú citovala AFP.
Juhokórejský prezident I Če-mjong krátko po nástupe do funkcie v júni prisľúbil, že nadviaže kontakt s KĽDR a bude s ňou viesť dialóg bez predbežných podmienok. V rámci svojej politiky napríklad zakázal aktivistom posielať cez hranicu letáky a tiež nariadil zrušiť propagandistické vysielanie. Predstavitelia KĽDR však návrhy na zmierenie odmietli a dali najavo, že o dialóg s Južnou Kóreou nemajú záujem.
Reproduktory rozmiestnené pozdĺž demilitarizovanej zóny prehrávali rôzny obsah: od K‑popu po kritiku režimu v Pchjongjangu. Sever zvykol vysielať pochodovú hudbu či propagandistické prejavy. Podľa AFP išlo o bizarné a znepokojujúce zvuky, ktoré začali byť veľmi nepríjemné pre obyvateľov juhu. Tieto vysielania boli viackrát pozastavené a obnovené - podľa vývoja vzťahov medzi Kóreami.
Juhokórejské ministerstvo obrany začiatkom augusta oznámilo, že začalo demontovať zo svojej strany hranice zmienené reproduktory, čo označilo za „praktické opatrenie zamerané na zmiernenie napätia“ s KĽDR.
Sestra vodcu KĽDR však vo štvrtkovom vyhlásení takéto gestá odmietla a uviedla, že Južná Kórea sa snaží v poslednom čase vytvárať dojem, že vzťahy medzi Kóreami sa obnovujú. „Viackrát sme jasne vyjadrili, že nemáme v úmysle zlepšovať vzťahy s Kórejskou republikou... a tento definitívny postoj bude v budúcnosti zakotvený v našej ústave,“ podotkla s tým, že Pchjongjang kroky Soulu nezaujímajú.
Vzťahy medzi Kóreami sú na najhoršej úrovni za posledné roky. Obe krajiny zostávajú aj naďalej technicky vo vojnovom stave, keďže vojna medzi nimi z rokov 1950-53 sa skončila iba prímerím, nie riadnou mierovou dohodou.
