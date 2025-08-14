  • Články

Harvard sa s Bielym domom údajne dohodol na poplatku 500 miliónov dolárov

  • DNES - 6:43
  • Washington
Harvard sa s Bielym domom údajne dohodol na poplatku 500 miliónov dolárov

Harvardova univerzita a administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sú údajne blízko k dohode, podľa ktorej by škola musela zaplatiť 500 miliónov dolárov, aby znovu získala prístup k federálnym grantom a aby sa skončilo jej prebiehajúce vyšetrovanie. Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na osobu oboznámenú s touto záležitosťou, píše TASR.

Podľa anonymného zdroja AP sa na detailoch dohody stále pracuje, no obe strany sa zhodli na finančnej sume. Finalizovaná by mohla byť v najbližších týždňoch. Harvard sa vyjadriť odmietol.

Podrobnosti o tom, kam by peniaze smerovali, ešte nie sú definitívne, uviedol zdroj AP. Agentúra dodáva, že podrobnosti o navrhovanej dohode ako prvý uverejnil denník The New York Times.

Dohoda by ukončila mesiace trvajúci spor medzi Bielym domom a touto prestížnou univerzitou, ktorú Trump označuje za „antisemitskú, krajne ľavicovú inštitúciu“. Odôvodňuje to propalestínskymi demonštráciami na jej pôde, ktoré sa uskutočnili po začiatku vojny v Pásme Gazy.

Trump Harvard požiadal, aby zrušil svoje programy diverzity, preveroval svojich študentov alebo vykonal zmeny vo svojom vedení, no škola to označila za ohrozovanie svojej akademickej slobody.

Biely dom v apríli zrušil federálne granty určené na výskum pre školu v hodnote viac ako dve miliardy dolárov, proti čomu sa Harvard odvolal a v súčasnosti v tejto veci prebieha súdny proces.

Trump v júni taktiež podpísal výkonné nariadenie blokujúce vstup do USA takmer všetkým zahraničným študentom prijatým na Harvardovu univerzitu. Federálna sudkyňa Allison Burroughsová nariadila odloženie tohto zákazu.

Zdroj: Info.sk, TASR
