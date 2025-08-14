Harvard sa s Bielym domom údajne dohodol na poplatku 500 miliónov dolárov
- DNES - 6:43
- Washington
Harvardova univerzita a administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sú údajne blízko k dohode, podľa ktorej by škola musela zaplatiť 500 miliónov dolárov, aby znovu získala prístup k federálnym grantom a aby sa skončilo jej prebiehajúce vyšetrovanie. Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na osobu oboznámenú s touto záležitosťou, píše TASR.
Podľa anonymného zdroja AP sa na detailoch dohody stále pracuje, no obe strany sa zhodli na finančnej sume. Finalizovaná by mohla byť v najbližších týždňoch. Harvard sa vyjadriť odmietol.
Podrobnosti o tom, kam by peniaze smerovali, ešte nie sú definitívne, uviedol zdroj AP. Agentúra dodáva, že podrobnosti o navrhovanej dohode ako prvý uverejnil denník The New York Times.
Dohoda by ukončila mesiace trvajúci spor medzi Bielym domom a touto prestížnou univerzitou, ktorú Trump označuje za „antisemitskú, krajne ľavicovú inštitúciu“. Odôvodňuje to propalestínskymi demonštráciami na jej pôde, ktoré sa uskutočnili po začiatku vojny v Pásme Gazy.
Trump Harvard požiadal, aby zrušil svoje programy diverzity, preveroval svojich študentov alebo vykonal zmeny vo svojom vedení, no škola to označila za ohrozovanie svojej akademickej slobody.
Biely dom v apríli zrušil federálne granty určené na výskum pre školu v hodnote viac ako dve miliardy dolárov, proti čomu sa Harvard odvolal a v súčasnosti v tejto veci prebieha súdny proces.
Trump v júni taktiež podpísal výkonné nariadenie blokujúce vstup do USA takmer všetkým zahraničným študentom prijatým na Harvardovu univerzitu. Federálna sudkyňa Allison Burroughsová nariadila odloženie tohto zákazu.
KĽDR poprela tvrdenia Soulu o demontáži reproduktorov
Severná Kórea (KĽDR) vo štvrtok poprela informácie svojho južného suseda o demontáži reproduktorov rozmiestnených pozdĺž spoločnej hranice.
NBC News: Trump neplánuje s Putinom hovoriť o delení územia na Ukrajine
Trump to podľa nich povedal lídrom európskych štátov počas stredajšej videokonferencie.
The Telegraph: Trump môže Putinovi ponúknuť prístup k ukrajinským nerastom
Trump ruskému prezidentovi údajne navrhne aj zrušenie sankcií na ruský letecký priemysel.
Vance uistil Zelenského, že Ukrajine nebudú vnucovať dohodu s Ruskom
Členovia americkej vlády podľa NBC News prejavili veľký záujem o názory Ukrajiny a európskych spojencov.