NBC News: Trump neplánuje s Putinom hovoriť o delení územia na Ukrajine
- DNES - 6:06
- Washington
Americký prezident Donald Trump nemá v úmysle so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom hovoriť o žiadnom prípadnom delení územia na Ukrajine, informovala v noci na štvrtok stanica NBC News, ktorá sa odvolala na nemenované zdroje.
Trump to podľa nich povedal lídrom európskych štátov počas stredajšej videokonferencie. Okrem toho im vraj oznámil, že na stretnutie s Putinom ide s cieľom dosiahnuť prímerie, píše TASR.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa na virtuálnej schôdzke zúčastnil, po jej skončení oznámil, že Trump by na piatkovom rokovaní s Putinom na Aljaške chcel presadiť trvalé zastavenie bojov na Ukrajine. Šéf Bieleho domu tiež podľa Macrona ubezpečil, že o prípadných územných otázkach bude rozhodovať Kyjev.
Trump v stredu vyhlásil, že ak Putin po piatkovom summite oboch lídrov nebude súhlasiť s ukončením vojny Ruska proti Ukrajine, pre Moskvu to bude mať „veľmi vážne dôsledky“. Podľa agentúry AP nešpecifikoval, čo by v takom prípade Rusku hrozilo.
Traja európski predstavitelia a ďalšie dve osoby oboznámené s rozhovormi uviedli, že Trump a európski lídri zhodli, že pred začatím mierových rokovaní musí byť na Ukrajine nastolené prímerie. Niektorí lídri mali po telefonáte dojem, že Trump nemá veľké očakávania od výsledkov svojho stretnutia s Putinom, ktoré sa uskutoční na aljašskej vojenskej základni v Anchorage. Napriek tomu údajne mali z plánov amerického prezidenta dobrý pocit.
Trump sa s lídrami európskych štátov podľa NBC News tiež zhodol na tom, že Ukrajina musí byť zahrnutá do rokovaní a mala by byť tá, ktorá rozhodne, aké územné ústupky je ochotná urobiť. Prezidenta USA minulý týždeň naznačoval, že medzi Ruskom a Ukrajinou dôjde k „výmene území“. Týmito výrokmi vyvolal obavy v Kyjeve i Európe, pretože by to znamenalo, že by Ukrajina mohla prísť o časť svojho územia.
Americké ministerstvo financií pred plánovaným summitom podľa agentúry DPA pozastavilo do 20. augusta uplatňovanie niektorých sankcií uvalených na Rusko. Ako v stredu uviedlo, výnimka sa vzťahuje na transakcie, ktoré sú spojené s účasťou ruskej delegácie na rokovaniach na Aljaške.
KĽDR poprela tvrdenia Soulu o demontáži reproduktorov
Severná Kórea (KĽDR) vo štvrtok poprela informácie svojho južného suseda o demontáži reproduktorov rozmiestnených pozdĺž spoločnej hranice.
Harvard sa s Bielym domom údajne dohodol na poplatku 500 miliónov dolárov
Harvardova univerzita a administratíva Donalda Trumpa sú blízko k dohode, podľa ktorej by škola musela zaplatiť 500 mil dolárov, aby znovu získala prístup k federálnym grantom a aby sa skončilo jej vyšetrovanie.
The Telegraph: Trump môže Putinovi ponúknuť prístup k ukrajinským nerastom
Trump ruskému prezidentovi údajne navrhne aj zrušenie sankcií na ruský letecký priemysel.
Vance uistil Zelenského, že Ukrajine nebudú vnucovať dohodu s Ruskom
Členovia americkej vlády podľa NBC News prejavili veľký záujem o názory Ukrajiny a európskych spojencov.