The Telegraph: Trump môže Putinovi ponúknuť prístup k ukrajinským nerastom
- DNES - 22:35
- Washington
Trump ruskému prezidentovi údajne navrhne aj zrušenie sankcií na ruský letecký priemysel.
Americký prezident Donald Trump môže podľa zdrojov britského denníka The Daily Telegraph na piatkovom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške ponúknuť šéfovi Kremľa prístup ku kovom vzácnych zemín na Ukrajine, čím sa ho pokúsi presvedčiť ukončiť vojnu. Sprístupniť Rusku údajne chce aj prírodné zdroje na Aljaške a navrhne zrušenie sankcií na ruský letecký priemysel, informuje TASR.
„Existuje celý rad stimulov, medzi ktoré by mohla patriť aj potenciálna dohoda o nerastoch a vzácnych zeminách,“ povedal pre denník zdroj oboznámený s návrhom.
Na ukrajinských územiach sa podľa odhadov nachádza asi desať percent svetových zásob lítia, ktoré sa používa na výrobu batérií. Dve najväčšia ložiská sa nachádzajú v oblastiach kontrolovaných Ruskom a Putin si uplatňuje nárok na cenné nerasty nachádzajúce sa v regiónoch, ktoré okupujú jeho sily.
Telegraph pripomína, že USA v máji podpísali s Kyjevom dohodu o ťažbe vzácnych zemín, ktorá im umožňuje využívať bohaté prírodné zdroje Ukrajiny. Washington však bude musieť zriadiť nové ťažobné prevádzky, čo by mohla urýchliť spolupráca s Ruskom.
Ďalším návrhom americkej strany je podľa zdrojov zrušenie zákazu na export leteckých súčiastok a zariadení potrebných na údržbu ruských lietadiel. Mnohé z nich sú pre sankcie v zlom stave a na ich opravu armáda a civilné letecké spoločnosti využívajú súčiastky zo starších strojov.
Sergej Chemezov, šéf ruskej štátnej spoločnosti Rostec, tento rok odhadol, že počas nasledujúcich piatich rokov by mohlo byť v dôsledku nevyhovujúceho stavu uzemnených až 30 percent ruských lietadiel západnej výroby. Britský denník usudzuje, že zrušenie sankcií by zároveň mohlo byť výhodné pre americkú spoločnosť Boeing.
Trump zvažuje Rusku ponúknuť aj prístup k prírodným zdrojom v Beringovom prielive, ktorý americkú Aljašku oddeľuje od ruskej Čukotky. Posilnenie Ruska v oblasti by podľa Daily Telegraph posilnilo Putinove strategické záujmy v Arktíde.
Britské zdroje pre denník uviedli, že tieto návrhy by mohli byť pre Európu akceptovateľné, pokiaľ by Putin z rokovaní nevzišiel ako víťaz.
„Ide o to, že to musí byť prezentované tak, aby to bolo v súlade s verejnou mienkou v tejto veci. Nemôže to byť vnímané ako odmena pre Putina,“ uviedol zdroj.
