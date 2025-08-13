  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 19.8.2025Meniny má Lýdia
17°Bratislava

Zubárka radí: Tento tvar zubov u detí nenechajte len tak!

  • DNES - 7:48
  • Londýn
Zubárka radí: Tento tvar zubov u detí nenechajte len tak!

Ako zistiť, či sú zuby vašich detí v dobrom stave? Všímajte si týchto 6 znakov.

Pri zanedbanom zdraví zubov a ústnej dutiny môže dôjsť k vzniku zdravotných problémov aj v iných častiach tela. Upozorňuje na to londýnska zubárka Gizem Seymenogluová, ktorý pre portál Express vymenovala 6 varovných príznakov zlého zdravia zubov detí. Jedným z nich je špecifický tvar zubov.

1. Tvar zubov

Špeciálnu pozornosť treba podľa zubárky venovať zubom, ktoré majú tvar kolíkov. Zuby s veľkými medzerami medzi sebou a stoličky s hrboľatým povrchom môžu byť podľa Seymenogluovej výsledkom dedičnosti, čo však rozhodne treba preveriť u zubára.

2. Priesvitnosť

Ak sa zuby zdajú byť priesvitné alebo priehľadné, môže to mať na svedomí viacero porúch. „Môže to spôsobovať viacero porúch, jednou z nich je hypoplázia skloviny. V podstate ide o vývojovú chybu, ktorej výsledkom je nedostatok skloviny alebo jej poškodenie, kvôli čomu sú zuby náchylnejšie na ochorenia,“ varuje Seymenogluová.

3. Chýbajúce zuby

Ak si v chrupe dieťaťa všimnete chýbajúce zuby, ktoré predtým nevypadli, ide o ďalšie varovné znamenie. Deti, ktoré sa narodia s touto poruchou, majú podľa zubárky často problémy s rozprávaním a jedením. Opäť ide neraz o dedičné ochorenie alebo niektorú genetickú poruchu ako Downov syndróm.

4. Lámavé zuby

Zuby, ktoré sa ľahko lámu, sú podľa Seymenogluovej ďalším varovným znamením poškodeného chrupu dieťaťa. „Zuby môže oslabiť nedostatok vápnika. Vtedy sú tiež krehké a náchylnejšie na lámanie, čo platí pre deti aj dospelých,“ uviedla.

5. Malé zuby

Ak sú zuby abnormálne malé, môže ísť o mikrodontiu. Poruchu často zapríčiňuje genetika alebo faktory životného prostredia, pričom môže viesť k problémom s usporiadaním zubov.

6. Sucho v ústach

Suché ústa bez dostatku slín zvyšujú riziko kazenia zubov a ďasien. „Okrem toho môžu u dieťaťa prispieť k zápachu z úst,“ varuje zubárka.

Zdroj: Info.sk, DP, express.co.uk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Škrabance od mačky môžu spustiť vážne zdravotné problémy. Na toto si dávajte pozor

Škrabance od mačky môžu spustiť vážne zdravotné problémy. Na toto si dávajte pozor

21:11 15.08.2025Zdravie

Hra s mačkou môže mať za následok vážne zdravotné problémy.

Ultra-spracované potraviny, ktoré neškodia: Tieto vám dokonca pomôžu!

Ultra-spracované potraviny, ktoré neškodia: Tieto vám dokonca pomôžu!

18:39 15.08.2025Zdravie

Nie všetky ultra-spracované potraviny sú postrachom pre zdravie. Viaceré z nich vám dokonca pomôžu.

Prelom v boji proti rakovine pankreasu: Tento zvyk môže spustiť smrteľnú chorobu

Prelom v boji proti rakovine pankreasu: Tento zvyk môže spustiť smrteľnú chorobu

19:39 13.08.2025Zdravie

Štúdia prináša dôležité zistenia v boji proti rakovine pankreasu, jednému z najzákernejších onkologických ochorení.

Nečakaný efekt čističky vzduchu: Viete, ako pôsobí na srdce?

Nečakaný efekt čističky vzduchu: Viete, ako pôsobí na srdce?

21:30 11.08.2025Zdravie

Čistička vzduchu pomáha odstrániť z prostredia škodliviny a toxické látky. Vedci však zistili, že má aj preventívnu funkciu pri ochrane zdravia srdca.

Vosveteit.sk
Webbov teleskop pozoroval niečo, čo má potenciál prepísať učebnice. Existujeme v gigantickej čiernej diere?Webbov teleskop pozoroval niečo, čo má potenciál prepísať učebnice. Existujeme v gigantickej čiernej diere?
Microsoft varuje. Milióny počítačov s Windows sa čoskoro ocitnú bez ochranyMicrosoft varuje. Milióny počítačov s Windows sa čoskoro ocitnú bez ochrany
Bill Gates mal znova pravdu. Jeho varovanie o ChatGPT-5 sa naplniloBill Gates mal znova pravdu. Jeho varovanie o ChatGPT-5 sa naplnilo
Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotkaDo Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útokuHackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Volkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatokVolkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatok
Ako mohol vzniknúť život z neživej hmoty? Výskumníci hovoria, že to bolo zložitejšie, než sme si mysleliAko mohol vzniknúť život z neživej hmoty? Výskumníci hovoria, že to bolo zložitejšie, než sme si mysleli
Ruskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obeteRuskí hackeri opäť udreli. Ak používaš Windows počítač, môžeš byť ich cieľom aj ty. Takto klamú obete
Vieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako fungujeVieš o tom, že indikátor písania v chate niekedy klame? Pozri sa, ako funguje
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP