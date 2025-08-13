Zubárka radí: Tento tvar zubov u detí nenechajte len tak!
Ako zistiť, či sú zuby vašich detí v dobrom stave? Všímajte si týchto 6 znakov.
Pri zanedbanom zdraví zubov a ústnej dutiny môže dôjsť k vzniku zdravotných problémov aj v iných častiach tela. Upozorňuje na to londýnska zubárka Gizem Seymenogluová, ktorý pre portál Express vymenovala 6 varovných príznakov zlého zdravia zubov detí. Jedným z nich je špecifický tvar zubov.
1. Tvar zubov
Špeciálnu pozornosť treba podľa zubárky venovať zubom, ktoré majú tvar kolíkov. Zuby s veľkými medzerami medzi sebou a stoličky s hrboľatým povrchom môžu byť podľa Seymenogluovej výsledkom dedičnosti, čo však rozhodne treba preveriť u zubára.
2. Priesvitnosť
Ak sa zuby zdajú byť priesvitné alebo priehľadné, môže to mať na svedomí viacero porúch. „Môže to spôsobovať viacero porúch, jednou z nich je hypoplázia skloviny. V podstate ide o vývojovú chybu, ktorej výsledkom je nedostatok skloviny alebo jej poškodenie, kvôli čomu sú zuby náchylnejšie na ochorenia,“ varuje Seymenogluová.
3. Chýbajúce zuby
Ak si v chrupe dieťaťa všimnete chýbajúce zuby, ktoré predtým nevypadli, ide o ďalšie varovné znamenie. Deti, ktoré sa narodia s touto poruchou, majú podľa zubárky často problémy s rozprávaním a jedením. Opäť ide neraz o dedičné ochorenie alebo niektorú genetickú poruchu ako Downov syndróm.
4. Lámavé zuby
Zuby, ktoré sa ľahko lámu, sú podľa Seymenogluovej ďalším varovným znamením poškodeného chrupu dieťaťa. „Zuby môže oslabiť nedostatok vápnika. Vtedy sú tiež krehké a náchylnejšie na lámanie, čo platí pre deti aj dospelých,“ uviedla.
5. Malé zuby
Ak sú zuby abnormálne malé, môže ísť o mikrodontiu. Poruchu často zapríčiňuje genetika alebo faktory životného prostredia, pričom môže viesť k problémom s usporiadaním zubov.
6. Sucho v ústach
Suché ústa bez dostatku slín zvyšujú riziko kazenia zubov a ďasien. „Okrem toho môžu u dieťaťa prispieť k zápachu z úst,“ varuje zubárka.
Škrabance od mačky môžu spustiť vážne zdravotné problémy. Na toto si dávajte pozor
Hra s mačkou môže mať za následok vážne zdravotné problémy.
Ultra-spracované potraviny, ktoré neškodia: Tieto vám dokonca pomôžu!
Nie všetky ultra-spracované potraviny sú postrachom pre zdravie. Viaceré z nich vám dokonca pomôžu.
Prelom v boji proti rakovine pankreasu: Tento zvyk môže spustiť smrteľnú chorobu
Štúdia prináša dôležité zistenia v boji proti rakovine pankreasu, jednému z najzákernejších onkologických ochorení.
Nečakaný efekt čističky vzduchu: Viete, ako pôsobí na srdce?
Čistička vzduchu pomáha odstrániť z prostredia škodliviny a toxické látky. Vedci však zistili, že má aj preventívnu funkciu pri ochrane zdravia srdca.