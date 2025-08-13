  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 13.8.2025Meniny má Ľubomír
24°Bratislava

Vance uistil Zelenského, že Ukrajine nebudú vnucovať dohodu s Ruskom

  • DNES - 21:36
  • Londýn
Vance uistil Zelenského, že Ukrajine nebudú vnucovať dohodu s Ruskom

Členovia americkej vlády podľa NBC News prejavili veľký záujem o názory Ukrajiny a európskych spojencov.

Americký viceprezident J. D. Vance v stredu počas videokonferencie s európskymi lídrami ubezpečil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Spojené štáty nebudú s Ruskom rokovať o riešení vojny bez účasti Ukrajiny alebo európskych štátov. Informáciu priniesla televízia NBC News s odvolaním sa na dva anonymné zdroje zúčastnené na rozhovore, píše TASR.

Podľa zdrojov NBC News americký prezident Donald Trump, Vance i ďalší členovia americkej vlády na telefonickom rokovaní prejavili veľký záujem o názory Ukrajiny a európskych spojencov. Americký viceprezident dokonca zúčastnených údajne ubezpečil, že Spojené štáty nebudú vnucovať Kyjevu žiadnu dohodu s Ruskom.

Zdroje NBC News tvrdia, že Vance Zelenskému a európskym spojencom povedal, že USA nebudú rokovať s Ruskom o riešení vojny bez účasti Ukrajiny alebo Európy, čo je jedna z kľúčových požiadaviek zoskupenia štátov v rámci takzvanej koalície ochotných.

Trump označil stredajšie online rokovanie s európskymi lídrami za veľmi dobré a potvrdil, že po piatkovom summite s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa ihneď skontaktuje so Zelenským a s niektorým európskymi lídrami.

Pokiaľ sa prvé stretnutie s ruským prezidentom vyvinie podľa predstáv, americký prezident chce uskutočniť aj druhé rokovanie so šéfom Kremľa, na ktorom by sa zúčastnil aj Zelenskyj, a to „takmer okamžite“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Koalícia ochotných pohrozila novými sankciami, ak Putin nepristúpi na prímerie

Koalícia ochotných pohrozila novými sankciami, ak Putin nepristúpi na prímerie

DNES - 20:57Zahraničné

Lídri tzv. koalície ochotných vítajú Trumpove snahy o ukončenie zabíjania na Ukrajine.

Ako bude vyzerať Ukrajina? Unikli plány na povojnové usporiadanie

Ako bude vyzerať Ukrajina? Unikli plány na povojnové usporiadanie

DNES - 20:25Zahraničné

Povojnové usporiadanie Ukrajiny by sa mohlo podobať izraelskej okupácii Západného brehu Jordánu.

Fiala: Česko Ukrajine tento rok cez muničnú iniciatívu dodalo milión kusov munície

Fiala: Česko Ukrajine tento rok cez muničnú iniciatívu dodalo milión kusov munície

DNES - 19:39Zahraničné

Česko tento rok prostredníctvom muničnej iniciatívy dodalo Ukrajine milión kusov munície veľkého kalibru.

Trump: Trojstranné stretnutie s Putinom by som chcel čo najrýchlejšie

Trump: Trojstranné stretnutie s Putinom by som chcel čo najrýchlejšie

DNES - 19:09Zahraničné

Americký prezident Donald Trump označil stredajšie online rokovanie s európskymi lídrami za veľmi dobré.

Vosveteit.sk
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každýPolícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš tyVo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Zabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiťZabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiť
Rekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd SĺnkRekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd Sĺnk
Kto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostrujeKto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostruje
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravilGoogle dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhuMuž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríšTvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať životZabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP