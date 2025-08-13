Muž poslúchol ChatGPT, nakoniec skončil na psychiatrii
- DNES - 20:58
- Svet
Rada od umelej inteligencie ho priviedla na psychiatrické oddelenie.
60-ročného muža hospitalizovali na psychiatrii po tom, ako sa pýtal ChatuGPT na spôsob, ako znížiť svoj príjem soli. Informuje o tom prípadová štúdia zverejnená v žurnále American College of Physicians Journals.
Zo správy vyplýva, že umelá inteligencia poradila pacientovi nahradiť chlorid sodný, teda klasickú kuchynskú soľ, bromidom sodným. Ten podľa výskumov vo vysokých dávkach spôsobuje otravu štítnej žľazy, a to najmä u ľudí s nedostatkom jódu v organizme.
Hospitalizovali ho s halucináciami
U pacienta malo dôjsť po poslúchnutí rady k vzniku bromizmu. Ide o ochorenie, ktoré v 90. rokoch súviselo najmä s podávaním liekov proti nespavosti, hystérii a úzkosti. V tom čase sa do nich totiž pridával bromid sodný. K jeho hlavným príznakom patrí nepokojnosť, podráždenosť, zmätenosť, halucinácie, psychóza, slabosť a v závažných prípadoch kóma.
Farmaceutické spoločnosti však prestali pridávať bromid sodný ako prísadu do liečiv po tom, ako sa zistilo, že súvisí s neuropsychiatrickými a kožnými poruchami a ochoreniami. U 60-ročného pacienta malo dôjsť k vzniku halucinácií a paranoje, okrem toho sa mu na tvári vytvorilo akné a malé vredy. Bromid sodný mal podľa lekárov užívať namiesto soli po dobu troch mesiacov.
„Je dôležité pripomenúť, že ChatGPT a iné systémy umelej inteligencie sa môžu vo vedeckých odpovediach mýliť. Takisto nedokážu kriticky zhodnotiť výsledky, a tým prispievajú k šíreniu dezinformácií,“ dodáva sa v štúdii.
