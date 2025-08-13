  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 13.8.2025Meniny má Ľubomír
24°Bratislava

Koalícia ochotných pohrozila novými sankciami, ak Putin nepristúpi na prímerie

  • DNES - 20:57
  • Londýn/Berlín/Paríž
Koalícia ochotných pohrozila novými sankciami, ak Putin nepristúpi na prímerie

Lídri tzv. koalície ochotných vítajú Trumpove snahy o ukončenie zabíjania na Ukrajine.

Lídri tzv. koalície ochotných - britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz - v stredajšom spoločnom vyhlásení po videokonferencii európskych lídrov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, viceprezidentom J.D. Vanceom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským uviedli, že vítajú Trumpove snahy o ukončenie zabíjania na Ukrajine, ale vyzvali na dodržanie ich podmienok. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters, televízie Sky News a tlačovej správy kancelárie britského premiéra.

Starmer, Merz a Macron pohrozili Rusku zavedením nových sankcií v prípade, že ruský prezident Vladimir Putin nepristúpi na prímerie na Ukrajine počas piatkového summitu s Trumpom na Aljaške a vyhlásili, že hranice štátov sa nemôžu meniť násilím.

Ukrajina musí mať silné a dôveryhodné bezpečnostné záruky, aby mohla účinne brániť svoju zvrchovanosť a územnú celistvosť,“ uvádzajú lídri vo vyhlásení. „Koalícia ochotných je pripravená zohrávať aktívnu úlohu a to aj prostredníctvom plánov tých, ktorí sú ochotní nasadiť svoje sily (na Ukrajinu) po ukončení nepriateľských akcií,“ pokračujú.

Koalícia ochotných sa tiež zhodla, že „na ukrajinské ozbrojené sily, ani na spoluprácu Ukrajiny s tretími krajinami by nemali byť zavedené žiadne obmedzenia. Rusko podľa nich „nemôže mať právo veta voči vstupu Ukrajiny do EÚ a NATO.“

Lídri krajínprivítali snahy prezidenta Trumpa o zastavenie zabíjania na Ukrajine, ukončenie ruskej agresívnej vojny a dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru“, ako ajotvorenú diskusiu s prezidentom Trumpom“, ktorá sa odohrala niekoľko minút pred začiatkom telekonferencie koalície ochotných.

Koalícia ochotných je zoskupením viacerých západných štátov, ktorá združuje krajiny ochotné poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky v prípade nastolenia prímeria.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vance uistil Zelenského, že Ukrajine nebudú vnucovať dohodu s Ruskom

Vance uistil Zelenského, že Ukrajine nebudú vnucovať dohodu s Ruskom

DNES - 21:36Zahraničné

Členovia americkej vlády podľa NBC News prejavili veľký záujem o názory Ukrajiny a európskych spojencov.

Ako bude vyzerať Ukrajina? Unikli plány na povojnové usporiadanie

Ako bude vyzerať Ukrajina? Unikli plány na povojnové usporiadanie

DNES - 20:25Zahraničné

Povojnové usporiadanie Ukrajiny by sa mohlo podobať izraelskej okupácii Západného brehu Jordánu.

Fiala: Česko Ukrajine tento rok cez muničnú iniciatívu dodalo milión kusov munície

Fiala: Česko Ukrajine tento rok cez muničnú iniciatívu dodalo milión kusov munície

DNES - 19:39Zahraničné

Česko tento rok prostredníctvom muničnej iniciatívy dodalo Ukrajine milión kusov munície veľkého kalibru.

Trump: Trojstranné stretnutie s Putinom by som chcel čo najrýchlejšie

Trump: Trojstranné stretnutie s Putinom by som chcel čo najrýchlejšie

DNES - 19:09Zahraničné

Americký prezident Donald Trump označil stredajšie online rokovanie s európskymi lídrami za veľmi dobré.

Vosveteit.sk
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každýPolícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš tyVo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Zabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiťZabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiť
Rekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd SĺnkRekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd Sĺnk
Kto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostrujeKto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostruje
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravilGoogle dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhuMuž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríšTvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať životZabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP