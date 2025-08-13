  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 13.8.2025Meniny má Ľubomír
29°Bratislava

Šutaj Eštok: Nebudeme súhlasiť so zhoršením situácie ohrozených skupín ľudí

  • DNES - 20:44
  • Bratislava
Šutaj Eštok: Nebudeme súhlasiť so zhoršením situácie ohrozených skupín ľudí

Koaličný Hlas-SD nebude pri ďalšej konsolidácii verejných financií súhlasiť so žiadnym návrhom, ktorý by akokoľvek zhoršil finančnú či životnú situáciu ohrozených a najzraniteľnejších skupín ľudí žijúcich na Slovensku. Pred štvrtkovým (14. 8.) rokovaním koaličnej rady to na sociálnej sieti avizoval predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.

Verím, že minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) nám zajtra predloží zmysluplný návrh ďalšieho ozdravenia verejných financií. Návrh, ktorý ukáže nielen to, kde chce štát počas konsolidácie šetriť, ale aj to, ako chce pán minister vytvoriť priestor pre rast slovenskej ekonomiky a postupné zlepšovanie života ľudí na Slovensku,“ konštatoval Šutaj Eštok.

Pre ozdravenie verejných financií sa podľa neho núka viacero riešení. Napríklad namiesto podpory hazardu je namieste jeho dodatočné zdanenie. „Na príjmoch štátu by sa určite mali väčšou mierou podieľať tí, ktorí aj za súčasnej náročnej situácie dosahujú vysoké zisky, ale dane nie raz platia vo svojich domovských štátoch a nie na Slovensku. Bavme sa predovšetkým o bankách, o obchodných reťazcoch. Pokojne hovorme o dani z vojny. Nech za vojnu platia tí, ktorí na nej zarábajú,“ priblížil predseda Hlasu-SD.

Zároveň zdôraznil, že napriek tomu, že „bezpečnostný dáždnik“ Slovenska je Severoatlantická aliancia (NATO), jeho strana nebude v ťažkých časoch súhlasiť s akýmkoľvek navyšovaním výdavkov na zbrojenie.

Som presvedčený, že je namieste, aby sa k všeobecnému šetreniu pripojili aj samotní politici, aspoň symbolicky. V dnešnej situácii musíme hovoriť o zmrazení platov poslancov, členov vlády či manažérov štátnych firiem,“ doplnil Šutaj Eštok. Hlas je podľa neho sociálnodemokratická strana, ktorá bude vždy na strane pracujúcich, rodín aj seniorov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šipoš: Minister Huliak rozdeľuje štátne peniaze straníkom a kamarátom

Šipoš: Minister Huliak rozdeľuje štátne peniaze straníkom a kamarátom

DNES - 14:57Ekonomické

Michal Šipoš poukázal na to, že aj premiér Robert Fico označil v minulosti Huliaka za vydierača.

Erik Tomáš: Rezort práce vypláca vyššie príspevky na opatrovanie a asistenciu

Erik Tomáš: Rezort práce vypláca vyššie príspevky na opatrovanie a asistenciu

DNES - 13:15Ekonomické

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od augusta vypláca vyšší príspevok na opatrovanie aj na osobnú asistenciu.

Bratislavské letisko ponúkne 12 nových leteckých liniek

Bratislavské letisko ponúkne 12 nových leteckých liniek

DNES - 11:58Ekonomické

Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air rozšíri od 14. novembra na Letisku M. R. Štefánika svoju základňu, na ktorú umiestni dve lietadlá typu Airbus A321neo.

PS: Zvýšenie odvodu z hazardu o 1 % je slabé a nerieši skutočné problémy

PS: Zvýšenie odvodu z hazardu o 1 % je slabé a nerieši skutočné problémy

DNES - 10:54Ekonomické

Opatrenie ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka zvýšiť odvod z hazardných hier len o jedno percento nepomôže štátnemu rozpočtu ani obetiam hazardu.

Vosveteit.sk
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každýPolícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš tyVo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Zabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiťZabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiť
Rekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd SĺnkRekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd Sĺnk
Kto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostrujeKto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostruje
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravilGoogle dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhuMuž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríšTvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať životZabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP