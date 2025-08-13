  • Články
Streda, 13.8.2025
29°Bratislava

Ako bude vyzerať Ukrajina? Unikli plány na povojnové usporiadanie

  • DNES - 20:25
  • Kyjev
Ako bude vyzerať Ukrajina? Unikli plány na povojnové usporiadanie

Povojnové usporiadanie Ukrajiny by sa mohlo podobať izraelskej okupácii Západného brehu Jordánu.

Rusko a USA podľa zdrojov denníka The Times diskutovali o návrhu, podľa ktorého by povojnové usporiadanie Ruskom okupovaných území Ukrajiny mohlo pripomínať režim v súčasnosti zavedený na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu. Nemuselo by preto dôjsť k oficiálnej zmene hraníc, na aké je potrebná zmena ukrajinskej ústavy a referendum, píše TASR.

Rusko by v takom prípade malo vojenskú a ekonomickú kontrolu nad okupovanými územiami, ktoré by spravoval ruský orgán.

Bude to podobné izraelskej okupácii Západného brehu Jordánu,“ povedal nemenovaný zdroj. Územie bude mať podľa neho ruského gubernátora a ekonomicky bude orientované na Rusko. „Ale stále to bude Ukrajina, pretože Ukrajina sa nikdy nevzdá svojej suverenity. Ale realita je taká, že to bude okupované územie a vzorom je Palestína,“ vysvetlil.

Túto myšlienku podľa zdrojov podporuje aj americký vyjednávač Steve Witkoff a konkrétnejší návrh by mohol byť predstavený v piatok po rokovaní amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského lídra Vladimira Putina na Aljaške.

Niektorí americkí vyjednávači považujú tento výsledok pre okupované územia Ukrajiny za odzrkadlenie reality vojny. Je tiež dôsledkom odmietavého postoja ostatných štátov k možnosti priamo sa zapojiť do bojov proti Rusku. Z tohto pohľadu preto podľa nich zostáva už len stanoviť presné hranice ruskej okupácie, ktoré sa Putin snaží pred rokovaniami na Aljaške posunúť čo najďalej.

The Times pripomína, že Izrael palestínsky Západný breh Jordánu okupuje od šesťdňovej vojny v roku 1967, keď nad ním prevzal kontrolu od Jordánska. Izraelská okupácia je z hľadiska medzinárodného práva ilegálna a na jej ukončenie minulý rok vyzvalo aj Valné zhromaždenie OSN.

Zdroj: Info.sk, TASR
