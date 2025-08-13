Poplach na vidieku: Zajace s chápadlami na hlavách vydesili okoloidúcich
- DNES - 20:13
- Fort Collins
Úrady vyzývajú občanov, aby sa zvláštnych zajacov nedotýkali.
Obyvateľov mesta Fort Collins v štáte Colorado vyplašili zvláštne zajace na poliach. Viacerí si totiž všimli, že niektorým z nich vyrastajú z hlavy výrastky pripomínajúce chápadlá. Prvé pozorovania pochádzajú ešte z roku 2024, no ako píše denník Daily Mail, miestni sa s nimi stretávajú znovu.
„Vyzeralo to, akoby mu okolo úst vyrastali čierne ostne alebo špáradlá,“ uviedla pre portál 9News Susan Mansfieldová, ktorá žije vo Fort Collinse. „Myslela som, že v zime zomrie, ale nestalo sa tak. O rok sa vrátil väčší,“ povedala o zmutovanom zajacovi.
Nedotýkajte sa ich, radia úrady
Organizácia Colorado Parks and Wildlife, ktorá dohliada na ochranu životného prostredia v Colorade, vydala varovanie pre miestnych, aby sa zvláštnych zajacov nedotýkali.
Podľa odborníkov sa zajace nakazili králičím papilomavírusom (CRPV), ktorý spôsobuje rast nádorov na hlave a v okolí hlavy zajacov. Vírus nie je prenosný na iné druhy vrátane človeka alebo iných zvierat.
There are rabbits in Fort Collins, Colorado, that have been observed with horn-like , tentacles growths due to the Shope papilloma virus (SPV).— PeacefulCanvas (@PeacefulxCanvas) August 12, 2025
Here's a breakdown:
1. Shope Papilloma Virus (SPV): This is a real virus, specifically a papillomavirus, that affects rabbits. It… pic.twitter.com/8M0wdDlGTV
Vírus sa podľa Daily Mail prenáša najmä cez nakazené komáre a kliešte. Medzi jeho prvé príznaky u zajacov patrí začervenanie pokožky a následný rast nádorov, ktoré sa najprv podobajú na bradavice.
Bradavice môžu u nakazených zajacov v ojedinelých prípadoch narásť a stvrdnúť, takže vyzerajú ako rohy alebo chápadlá. V prípade, že sa ochorenie nelieči, pre zvieratá môže mať smrteľné následky.
Madonna nalieha na pápeža, aby navštívil Pásmo Gazy
Slávna americká speváčka Madonna vyzvala pápeža Leva XIV., aby navštívil palestínske Pásmo Gazy a „priniesol svoje svetlo“ tamojším deťom.
Ľaváci majú svoje komplikácie, prinášajú však aj variablitu
Ľaváci tvoria približne desať až dvanásť percent svetovej populácie. A hoci v modernej ére sa vnímajú skôr ich - často výnimočné - špecifiká, stále majú určité hendikepy.
Napadli vás osy? Toto určite nerobte!
Ak vás pri pobyte vonku napadli osy, táto stratégia vás príliš neochráni.
Zabudli ste si niečo v lietadle? Vrátiť sa nemôžete, toto je dôvod
Pre mnohých nepríjemné pravidlo má dôležité vysvetlenie.