Poplach na vidieku: Zajace s chápadlami na hlavách vydesili okoloidúcich

  • DNES - 20:13
  • Fort Collins
Úrady vyzývajú občanov, aby sa zvláštnych zajacov nedotýkali.

Obyvateľov mesta Fort Collins v štáte Colorado vyplašili zvláštne zajace na poliach. Viacerí si totiž všimli, že niektorým z nich vyrastajú z hlavy výrastky pripomínajúce chápadlá. Prvé pozorovania pochádzajú ešte z roku 2024, no ako píše denník Daily Mail, miestni sa s nimi stretávajú znovu.

„Vyzeralo to, akoby mu okolo úst vyrastali čierne ostne alebo špáradlá,“ uviedla pre portál 9News Susan Mansfieldová, ktorá žije vo Fort Collinse. „Myslela som, že v zime zomrie, ale nestalo sa tak. O rok sa vrátil väčší,“ povedala o zmutovanom zajacovi.

Nedotýkajte sa ich, radia úrady

Organizácia Colorado Parks and Wildlife, ktorá dohliada na ochranu životného prostredia v Colorade, vydala varovanie pre miestnych, aby sa zvláštnych zajacov nedotýkali.

Podľa odborníkov sa zajace nakazili králičím papilomavírusom (CRPV), ktorý spôsobuje rast nádorov na hlave a v okolí hlavy zajacov. Vírus nie je prenosný na iné druhy vrátane človeka alebo iných zvierat.

Vírus sa podľa Daily Mail prenáša najmä cez nakazené komáre a kliešte. Medzi jeho prvé príznaky u zajacov patrí začervenanie pokožky a následný rast nádorov, ktoré sa najprv podobajú na bradavice.

Bradavice môžu u nakazených zajacov v ojedinelých prípadoch narásť a stvrdnúť, takže vyzerajú ako rohy alebo chápadlá. V prípade, že sa ochorenie nelieči, pre zvieratá môže mať smrteľné následky.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk, youtube.com/9NEWS
