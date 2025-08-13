  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 13.8.2025Meniny má Ľubomír
29°Bratislava

Fiala: Česko Ukrajine tento rok cez muničnú iniciatívu dodalo milión kusov munície

  • DNES - 19:39
  • Praha
Fiala: Česko Ukrajine tento rok cez muničnú iniciatívu dodalo milión kusov munície

Česko tento rok prostredníctvom muničnej iniciatívy dodalo Ukrajine milión kusov munície veľkého kalibru.

Na sociálnej sieti X to v stredu po online schôdzke krajín takzvanej koalície ochotných napísal český premiér Petr Fiala. Zároveň uviedol, že koalícia má pred piatkovou schôdzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s prezidentom Ruska Vladimirom Putinom jednoznačnú zhodu na ďalšom postupe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Oceňujem prebiehajúcu koordináciu s prezidentom Trumpom pred piatkovým rokovaním na Aljaške a vítam, že sa na dnešnom rokovaní koalície ochotných prvýkrát zúčastnil aj viceprezident J. D. Vance,“ uviedol Fiala a zdôraznil, že v rámci koalície panuje jednoznačná zhoda na tom, ako ďalej postupovať.

Môžem tiež oznámiť, že sme k dnešnému dňu prostredníctvom českej muničnej iniciatívy tento rok na Ukrajinu dodali už jeden milión kusov munície veľkého kalibru,“ dodal český premiér.

Český úrad vlády podotkol, že stredajšiemu online rokovaniu koalície predchádzali videokonferencie európskych lídrov za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a amerického prezidenta Trumpa. Lídri rokovali najmä a spoločnom postupe pred piatkovým stretnutím Trumpa s Putinom na Aljaške.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ako bude vyzerať Ukrajina? Unikli plány na povojnové usporiadanie

Ako bude vyzerať Ukrajina? Unikli plány na povojnové usporiadanie

DNES - 20:25Zahraničné

Povojnové usporiadanie Ukrajiny by sa mohlo podobať izraelskej okupácii Západného brehu Jordánu.

Trump: Trojstranné stretnutie s Putinom by som chcel čo najrýchlejšie

Trump: Trojstranné stretnutie s Putinom by som chcel čo najrýchlejšie

DNES - 19:09Zahraničné

Americký prezident Donald Trump označil stredajšie online rokovanie s európskymi lídrami za veľmi dobré.

Podozrivý v kauze vyhrážok školám mal utiecť do Bieloruska

Podozrivý v kauze vyhrážok školám mal utiecť do Bieloruska

DNES - 19:07Zahraničné

Mladík podozrivý v prípade bombových vyhrážok českým a slovenským školám, ktorého v polovici júla zadržala na Ukrajine česká, slovenská a ukrajinská polícia, po prepustení zrejme utiekol do Bieloruska.

Vance: Trumpovým zámerom je priniesť do Európy opäť mier

Vance: Trumpovým zámerom je priniesť do Európy opäť mier

DNES - 18:02Zahraničné

Americký viceprezident J. D. Vance v stredu po videokonferencii s európskymi lídrami vyhlásil, že zámerom prezidenta USA Donalda Trumpa je priniesť do Európy opäť mier.

Vosveteit.sk
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každýPolícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš tyVo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Zabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiťZabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiť
Rekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd SĺnkRekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd Sĺnk
Kto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostrujeKto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostruje
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravilGoogle dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhuMuž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríšTvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať životZabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP