Podozrivý v kauze vyhrážok školám mal utiecť do Bieloruska

Mladík podozrivý v prípade bombových vyhrážok českým a slovenským školám, ktorého v polovici júla zadržala na Ukrajine česká, slovenská a ukrajinská polícia, po prepustení zrejme utiekol do Bieloruska.

V stredu to uviedol server iRozhlas.cz. Podľa zdroja z českej bezpečnostnej komunity je jeho cieľom Rusko, kde sa chce ukryť. Šance na to, aby mohol byť v Česku obvinený, sa tak podľa servera značne znížili, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Na Ukrajine ho vypočuli, prepustili a on utiekol do Bieloruska,“ citoval server svoj zdroj. Informáciu mu následne potvrdil ďalší zdroj, podľa ktorého je možné, že sa mladík už v Rusku nachádza. Podľa jedného zo zdrojov sa tým jednoznačne potvrdzuje „ruská linka“, teda tvrdenie českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS), že aktivity mladíka veľmi pravdepodobne financoval aktér z Ruska.

Server poukázal na to, že mladík mohol z Ukrajiny utiecť preto, lebo ešte nemal 18 rokov. Vyšetrovací tím Čechov, Slovákov a Ukrajincov ho po vypočutí musel prepustiť, lebo podľa ukrajinských zákonov nemohol ísť pre svoj vek do väzby.

Orgány, ktoré sa v Česku prípadom zaoberajú, odmietli zistenie o úteku podozrivého komentovať. „Môžem maximálne významne mlčať,“ povedal český zástupca v agentúre Eurojust Pavel Zeman, ktorý za spoluprácu vyšetrovacieho tímu zodpovedal. Podľa webu iRozhlas.cz prichádza v súčasnej situácii do úvahy požiadať Interpol o vydanie takzvaného červeného oznámenia, teda vyzvať jeho členské štáty, aby sa zapojili do pátrania, alebo sa obrátiť priamo na Rusko. To však v trestných veciach, kde by mohli figurovať Rusi, s Českom do začiatku invázie na Ukrajinu nespolupracuje.

Prípad sprevádzala roztržka medzi českou a slovenskou stranou. Informáciu o zásahu v ukrajinskom Dnipre zverejnili ako prví Slováci. Následne sa však ukázalo, že to bolo bez koordinácie s Čechmi a Ukrajincami, pričom slovenská polícia neuviedla informáciu o podozrení, že aktivity podozrivého zrejme financoval aktér z Ruska. Tá sa proti obvineniam bránila a odmietla, že by nejaké informácie zamlčiavala alebo selektovala.

Zdroj: Info.sk, TASR
