  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 13.8.2025Meniny má Ľubomír
32°Bratislava

Vance: Trumpovým zámerom je priniesť do Európy opäť mier

  • DNES - 18:02
  • Fairford
Vance: Trumpovým zámerom je priniesť do Európy opäť mier

Americký viceprezident J. D. Vance v stredu po videokonferencii s európskymi lídrami vyhlásil, že zámerom prezidenta USA Donalda Trumpa je priniesť do Európy opäť mier.

Povedal to v rámci svojho prejavu americkým vojakom na základni v britskom Fairforde. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Hovoril som s ním tesne predtým, ako som vyšiel na pódium, a povedal mi veľmi jasne, že úlohou nás ako vlády bude opäť priniesť mier do Európy,“ povedal Vance.

Vance sa tak vyjadril krátko po tom, ako sa zúčastnil na online stretnutí s Trumpom, európskymi lídrami a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Rokovanie sa konalo dva dni pred schôdzkou Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Trojstranné stretnutie s Putinom by som chcel čo najrýchlejšie

Trump: Trojstranné stretnutie s Putinom by som chcel čo najrýchlejšie

DNES - 19:09Zahraničné

Americký prezident Donald Trump označil stredajšie online rokovanie s európskymi lídrami za veľmi dobré.

Podozrivý v kauze vyhrážok školám mal utiecť do Bieloruska

Podozrivý v kauze vyhrážok školám mal utiecť do Bieloruska

DNES - 19:07Zahraničné

Mladík podozrivý v prípade bombových vyhrážok českým a slovenským školám, ktorého v polovici júla zadržala na Ukrajine česká, slovenská a ukrajinská polícia, po prepustení zrejme utiekol do Bieloruska.

Šimečka vycestoval do Srbska: Slovákov tu napádajú, premiér by mal reagovať

Šimečka vycestoval do Srbska: Slovákov tu napádajú, premiér by mal reagovať

DNES - 18:00Zahraničné

Slováci a Slovenky v Srbsku čelia útokom chuligánov blízkych vláde, poznamenal líder Progresívneho Slovenska.

Rutte a von der Leyenová: EÚ, USA aj NATO chcú dosiahnuť trvalý mier na Ukrajine

Rutte a von der Leyenová: EÚ, USA aj NATO chcú dosiahnuť trvalý mier na Ukrajine

DNES - 17:42Zahraničné

Generálny tajomník NATO a predsedníčka Európskej komisie hodnotia rokovania EÚ a USA veľmi dobre.

Vosveteit.sk
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každýPolícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš tyVo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Zabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiťZabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiť
Rekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd SĺnkRekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd Sĺnk
Kto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostrujeKto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostruje
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravilGoogle dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhuMuž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríšTvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať životZabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP