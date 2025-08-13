Vance: Trumpovým zámerom je priniesť do Európy opäť mier
- DNES - 18:02
- Fairford
Americký viceprezident J. D. Vance v stredu po videokonferencii s európskymi lídrami vyhlásil, že zámerom prezidenta USA Donalda Trumpa je priniesť do Európy opäť mier.
Povedal to v rámci svojho prejavu americkým vojakom na základni v britskom Fairforde. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
„Hovoril som s ním tesne predtým, ako som vyšiel na pódium, a povedal mi veľmi jasne, že úlohou nás ako vlády bude opäť priniesť mier do Európy,“ povedal Vance.
Vance sa tak vyjadril krátko po tom, ako sa zúčastnil na online stretnutí s Trumpom, európskymi lídrami a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Rokovanie sa konalo dva dni pred schôdzkou Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.
