Šimečka vycestoval do Srbska: Slovákov tu napádajú, premiér by mal reagovať

Slováci a Slovenky v Srbsku čelia útokom chuligánov blízkych vláde, poznamenal líder Progresívneho Slovenska.

Slovenská menšina v srbskej Vojvodine sa obáva ďalšieho násilia a premiér Robert Fico by mal situáciu okamžite riešiť diplomatickou cestou, vyhlásil predseda strany Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka po stredajšom stretnutí s krajanmi v Báčskom Petrovci. TASR o tom informuje podľa tlačovej správy mediálneho oddelenia PS.

Slováci a Slovenky tu čelia útokom chuligánov blízkych vláde, boja sa o bezpečnosť svojich rodín. Nikto, komu na bezpečnosti našich krajanov záleží, sa nemôže len prizerať,“ povedal líder PS, pričom kritizoval Fica a ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, ktorí podľa jeho slov nepodnikli potrebné kroky. Zároveň zdôraznil, že zapojenie slovenskej diplomacie je nevyhnutné.

Krajania potvrdzujú obavy, že polícia a miestna moc tieto útoky na nich ticho tolerujú. Nejde pritom o spor medzi bežnými Srbmi a Slovákmi, vzťahy medzi ľuďmi sú dobré, problémom je systematické utláčanie slobodne zmýšľajúcich ľudí zo strany vládnej moci. Vo vzťahu k Slovákom sa pridáva nebezpečný etnický rozmer a chýba im akákoľvek podpora a ochrana. V tejto situácii si minister zahraničných vecí Blanár musí okamžite predvolať srbského veľvyslanca,“ zdôraznil Šimečka.

Prišiel som našich krajanov osobne uistiť, že ľuďom na Slovensku nie sú ľahostajní. A vyzývam premiéra... aby začal konať,“ uzavrel líder PS.

Na Slovenských národných slávnostiach v meste Báčsky Petrovec vo Vojvodine sa v sobotu 9. augusta odohral útok na výstavu fotografií dokumentujúcich študentské protesty v Srbsku. Výstavu organizovala slovenská menšina. Ku konfliktu vrátane fyzických potýčok došlo medzi členmi vládnucej Srbskej pokrokovej strany prezidenta Aleksandra Vučiča a občanmi, ktorí pripravili výstavu fotografií z protivládnych protestov. Počas toho boli poškodené vystavované fotografie a niekoľko ľudí utrpelo ľahšie zranenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
