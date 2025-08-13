Šaško: Tender na záchranky bol zrušený zákonným spôsobom

  • Články
Tender na záchranky bol zrušený zákonným spôsobom. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) to uviedol na stredajšej tlačovej konferencii.

Ubezpečil tiež, že končiace licencie na záchranky možno predĺžiť. Na štvrtkovej (14. 8.) koaličnej rade chce zároveň navrhnúť, aby mali štátne a verejné organizácie prednostné právo na obsadenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS).

„Tender na záchranky bol zrušený a bol zrušený zákonným spôsobom. Ktokoľvek tento základný fakt spochybňuje, tak klame, tento fakt je nemenný a tento fakt je nezvratný,“ uviedol Šaško. Pripustil, že v rámci výberového konania existovala právna neistota. Bola tam podľa jeho slov zistená aj nejednoznačnosť postupu počas lehoty na prihlasovanie, a tým mohla byť ohrozená transparentnosť celého procesu.

Priblížil, že správa o vyhodnotení tendra, ktorú odoslalo ministerstvu Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, mala závažné nedostatky. „A to procesné, ale aj právne, že ju ministerstvo zdravotníctva stredisku jednoducho vrátilo. (...) Tento pokus o záverečnú správu jednoducho nerešpektoval stav, že napríklad jeden z uchádzačov výberového konania odstúpil a to ešte predtým, ako mi bola správa doručená,“ vysvetlil. Priblížil, keďže je tender zrušený, jeho výsledky sú „irelevantné“, preto o nich ani o presnom zložení komisie nebude informovať.

Šaško avizoval, že nastane nový proces, do ktorého sa všetci budú môcť prihlásiť opäť a znova, vyhlásenie novej súťaže však určite nepredpokladá do konca augusta. „Do 29. augusta sa nový tender stopercentne nestihne, pretože by sa musel spustiť za súčasných, neakceptovateľných podmienok,“ povedal. Dodal, že licencie štyrom staniciam, ktorým sa k tomuto dátumu končia, vie zákonným spôsobom predĺžiť, kým nebude pripravené komplexné riešenie. Preto sa podľa neho nikto nemusí obávať, že by do jeho mesta či obce nedorazila záchranka včas.

Na koaličnej rade chce vo štvrtok iniciovať aj debatu o prednostnom práve štátnych a verejných organizácií na obsadenie záchraniek. Súkromníci budú môcť súťažiť len o tie ambulancie, o ktoré tieto organizácie nebudú mať záujem alebo kapacitu obsadiť. Verejné obstarávanie však podľa jeho slov musí byť transparentnejšie a upravené v zákone. „Na tejto zákonnej zmene, ktorá musí upraviť mnoho ďalších nedokonalostí, ktoré sa ukázali aj počas tohto procesu, intenzívne pracujeme,“ podotkol.

OS ZZS zrušilo v stredu výberové konanie, predmetom ktorého bolo vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS. Celkovo išlo o 351 sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby. Predchádzala tomu kritika zo strany opozície aj koaličnej SNS. Opozičné strany v piatok 8. augusta v tejto súvislosti podali v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery Šaškovi.

Zdroj: Info.sk, TASR
