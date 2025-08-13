Rutte a von der Leyenová: EÚ, USA aj NATO chcú dosiahnuť trvalý mier na Ukrajine
- DNES - 17:42
- Brusel
Generálny tajomník NATO a predsedníčka Európskej komisie hodnotia rokovania EÚ a USA veľmi dobre.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte a predsedníčka Európske komisie (EK) Ursula von der Leyenová po videokonferencii s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a európskymi lídrami potvrdili, že spoločným cieľom Európy a USA naďalej zostáva dosiahnutie mieru na Ukrajine. Obaja zhodnotili spoločné rokovania veľmi dobre, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a Reuters.
„(Európa a USA) sú jednotné v úsilí o ukončenie tejto strašnej vojny a dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru,“ uviedol Rutte na platforme X.
„Vážim si Trumpovo vedenie a úzku spoluprácu so spojencami. Teraz je na ťahu (ruský prezident Vladimir) Putin,“ dodal generálny tajomník NATO.
Podobné vyjadrenia poskytla aj predsedníčka EK. „Mali sme veľmi dobrú videokonferenciu... Dnes Európa, USA a NATO posilnili spoločnú pozíciu voči Ukrajine... budeme naďalej úzko spolupracovať. Nikto si neželá mier viac ako my; spravodlivý a trvalý mier,“ uviedla von der Leyenová na X.
Online stretnutie európskych a amerických lídrov narýchlo zvolal nemecký kancelár Friedrich Merz pred piatkovým stretnutím Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom na Aljaške.
Trump: Trojstranné stretnutie s Putinom by som chcel čo najrýchlejšie
Americký prezident Donald Trump označil stredajšie online rokovanie s európskymi lídrami za veľmi dobré.
Podozrivý v kauze vyhrážok školám mal utiecť do Bieloruska
Mladík podozrivý v prípade bombových vyhrážok českým a slovenským školám, ktorého v polovici júla zadržala na Ukrajine česká, slovenská a ukrajinská polícia, po prepustení zrejme utiekol do Bieloruska.
Vance: Trumpovým zámerom je priniesť do Európy opäť mier
Americký viceprezident J. D. Vance v stredu po videokonferencii s európskymi lídrami vyhlásil, že zámerom prezidenta USA Donalda Trumpa je priniesť do Európy opäť mier.
Šimečka vycestoval do Srbska: Slovákov tu napádajú, premiér by mal reagovať
Slováci a Slovenky v Srbsku čelia útokom chuligánov blízkych vláde, poznamenal líder Progresívneho Slovenska.