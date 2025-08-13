  • Články
Rutte a von der Leyenová: EÚ, USA aj NATO chcú dosiahnuť trvalý mier na Ukrajine

  • DNES - 17:42
  • Brusel
Generálny tajomník NATO a predsedníčka Európskej komisie hodnotia rokovania EÚ a USA veľmi dobre.

Generálny tajomník NATO Mark Rutte a predsedníčka Európske komisie (EK) Ursula von der Leyenová po videokonferencii s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a európskymi lídrami potvrdili, že spoločným cieľom Európy a USA naďalej zostáva dosiahnutie mieru na Ukrajine. Obaja zhodnotili spoločné rokovania veľmi dobre, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a Reuters.

(Európa a USA) sú jednotné v úsilí o ukončenie tejto strašnej vojny a dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru,“ uviedol Rutte na platforme X.

Vážim si Trumpovo vedenie a úzku spoluprácu so spojencami. Teraz je na ťahu (ruský prezident Vladimir) Putin,“ dodal generálny tajomník NATO.

Podobné vyjadrenia poskytla aj predsedníčka EK. „Mali sme veľmi dobrú videokonferenciu... Dnes Európa, USA a NATO posilnili spoločnú pozíciu voči Ukrajine... budeme naďalej úzko spolupracovať. Nikto si neželá mier viac ako my; spravodlivý a trvalý mier,“ uviedla von der Leyenová na X.

Online stretnutie európskych a amerických lídrov narýchlo zvolal nemecký kancelár Friedrich Merz pred piatkovým stretnutím Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom na Aljaške.

Zdroj: Info.sk, TASR
