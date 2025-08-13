  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 13.8.2025Meniny má Ľubomír
33°Bratislava

Rusko obmedzuje volania na WhatsAppe a Telegrame pre údajné bezpečnostné dôvody

  • DNES - 17:22
  • Moskva
Rusko obmedzuje volania na WhatsAppe a Telegrame pre údajné bezpečnostné dôvody

Rusko v stredu oznámilo obmedzenie volaní cez sociálne siete WhatsApp a Telegram s odôvodnením, že je to nevyhnutné na boj proti kriminalite. Informovali o tom ruské štátne médiá, píše TASR podľa agentúry AFP.

V záujme boja proti zločincom sa prijímajú opatrenia na čiastočné obmedzenie volaní cez tieto zahraničné aplikácie na zasielanie správ,“ uviedol ruský úrad pre kontrolu masmédií (Roskomnadzor), citovali agentúry RIA a TASS.

Podľa úradu sa tieto sociálne siete stali „hlavnými hlasovými službami používanými na podvody a vydieranie a na zapájanie ruských občanov do podvratných a teroristických aktivít“.

Moskva chce, aby tieto platformy poskytovali prístup k údajom na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, a to nielen na účely vyšetrovania podvodov, ale aj vyšetrovania činností, ktoré Rusko označuje za teroristické.

Prístup k hovorom v zahraničných aplikáciách na zasielanie správ bude obnovený po tom, ako začnú dodržiavať ruské právne predpisy,“ uviedlo ruské ministerstvo pre digitálnu agendu.

AFP pripomína, že od začatia ofenzívy na Ukrajine v roku 2022 Rusko drasticky obmedzilo slobodu tlače a slobodu prejavu na internete. Jeho bezpečnostné služby tiež často tvrdili, že Ukrajina používa Telegram na nábor ľudí alebo na páchanie sabotážnych činov v Rusku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rutte a von der Leyenová: EÚ, USA aj NATO chcú dosiahnuť trvalý mier na Ukrajine

Rutte a von der Leyenová: EÚ, USA aj NATO chcú dosiahnuť trvalý mier na Ukrajine

DNES - 17:42Zahraničné

Generálny tajomník NATO a predsedníčka Európskej komisie hodnotia rokovania EÚ a USA veľmi dobre.

Zelenskyj po telefonáte s Trumpom: Sme jednotní, hovoríme jedným hlasom

Zelenskyj po telefonáte s Trumpom: Sme jednotní, hovoríme jedným hlasom

DNES - 17:23Zahraničné

Ukrajinská hlava štátu dúfa, že hlavnou témou piatkového stretnutia Trumpa a šéfa Kremľa Vladimira Putina na Aljaške bude prímerie.

Macron: Trump chce na stretnutí s Putinom presadiť prímerie na Ukrajine

Macron: Trump chce na stretnutí s Putinom presadiť prímerie na Ukrajine

DNES - 16:42Zahraničné

Trump tiež podľa Macrona povedal, že o prípadných územných otázkach bude rozhodovať Ukrajina.

Rusko dosiahlo na Ukrajine najväčší 24-hodinový postup za vyše roka

Rusko dosiahlo na Ukrajine najväčší 24-hodinový postup za vyše roka

DNES - 14:47Zahraničné

Krátko pred piatkovým stretnutím prezidentov Ruska a USA Vladimira Putina a Donalda Trumpa na Aljaške dosiahla ruská armáda na Ukrajine svoj najväčší územný zisk za 24 hodín za viac ako rok.

Vosveteit.sk
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš tyVo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Zabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiťZabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiť
Rekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd SĺnkRekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd Sĺnk
Kto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostrujeKto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostruje
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravilGoogle dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhuMuž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríšTvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať životZabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
Revolučná tabletka na chudnutie, ktorá cieli na receptor GLP-1, sa môže ešte v tomto roku objaviť v lekárňachRevolučná tabletka na chudnutie, ktorá cieli na receptor GLP-1, sa môže ešte v tomto roku objaviť v lekárňach
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP