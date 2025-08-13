PS vyzýva ministerstvo vnútra na pomoc ľuďom po požiari v Spišskom Štiavniku
Júlový požiar v Spišskom Štiavniku pripravil o strechu nad hlavou vyše 140 ľudí.
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) žiada od ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) kroky, ktoré by pomohli riešiť krízovú situáciu po júlovom požiari v Spišskom Štiavniku v okrese Poprad, ktorý pripravil o strechu nad hlavou vyše 140 ľudí. Ako na tlačovej konferencii v stredu uviedla poslankyňa Národnej rady SR Darina Luščíková (PS), Spišský Štiavnik je ďalším dôkazom toho, že štát zlyháva v ochrane svojich občanov.
Od ministra vnútra žiadajú vyslanie profesionálneho krízového koordinátora s plnou zodpovednosťou a právomocami, zabezpečenie psychohygieny a rotácie terénnych pracovníkov a zavedenie transparentného systému distribúcie pomoci, aby sa predišlo chaosu a nedorozumeniam. „Žiadame taktiež zabezpečiť ochranu detí a rodín s jasným dohľadom, štruktúrou a odbornou starostlivosťou. A čo je najdôležitejšie, žiadame vyriešiť bývanie ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, a chceme, aby sa našli trvalé riešenia na predchádzanie takýchto udalostí,“ uviedla Luščíková.
Poslankyňa Jana Hanuliaková (PS) doplnila, že doteraz pomoc prichádza v prvom rade od mimovládnych organizácií. „Aj my sme sa snažili maximálne pomôcť, pretože ľudia sú tam v zlej životnej situácii. Je tam množstvo malých detí a tá pomoc je nedostačujúca,“ uviedla s tým, že vyzývajú na poskytnutie finančnej pomoci obci.
Po požiari 22. júla, ktorý zachvátil časť osady s odhadovaným počtom 1800 obyvateľov, prišlo v rómskej osade o strechu nad hlavou viac ako 140 ľudí. Obec ich dočasne umiestnila do komunitného centra, pričom ide najmä o matky s deťmi.
SHMÚ vydal najvyššiu výstrahu, toto nás čaká v najbližšie dni
Meteorológovia vydali najvyššie výstrahy v súvislosti s počasím v najbližších dňoch.
Taraba: Šaško by mal na koaličnú radu priniesť riešenie tendra na záchranky
Tarabovi na zrušenom tendri prekážalo najmä to, že sa pri výbere nezohľadňovala cena. Dodal, že na problémy dlhodobo upozorňoval.
Podvodník sa vydáva za záchranára, toto pýta od ľudí
Záchranári upozorňujú na podvodníka, ktorý sa prezlieka za člena ich organizácie.
Tragédia na trati: Vlaku vošiel do dráhy neznámy muž
Rušňovodič nedokázal zabrániť zrážke s neznámym mužom.