Streda, 13.8.2025
PS vyzýva ministerstvo vnútra na pomoc ľuďom po požiari v Spišskom Štiavniku

  • DNES - 16:13
  • Bratislava
Júlový požiar v Spišskom Štiavniku pripravil o strechu nad hlavou vyše 140 ľudí.

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) žiada od ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) kroky, ktoré by pomohli riešiť krízovú situáciu po júlovom požiari v Spišskom Štiavniku v okrese Poprad, ktorý pripravil o strechu nad hlavou vyše 140 ľudí. Ako na tlačovej konferencii v stredu uviedla poslankyňa Národnej rady SR Darina Luščíková (PS), Spišský Štiavnik je ďalším dôkazom toho, že štát zlyháva v ochrane svojich občanov.

Od ministra vnútra žiadajú vyslanie profesionálneho krízového koordinátora s plnou zodpovednosťou a právomocami, zabezpečenie psychohygieny a rotácie terénnych pracovníkov a zavedenie transparentného systému distribúcie pomoci, aby sa predišlo chaosu a nedorozumeniam. „Žiadame taktiež zabezpečiť ochranu detí a rodín s jasným dohľadom, štruktúrou a odbornou starostlivosťou. A čo je najdôležitejšie, žiadame vyriešiť bývanie ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, a chceme, aby sa našli trvalé riešenia na predchádzanie takýchto udalostí,“ uviedla Luščíková.

Poslankyňa Jana Hanuliaková (PS) doplnila, že doteraz pomoc prichádza v prvom rade od mimovládnych organizácií. „Aj my sme sa snažili maximálne pomôcť, pretože ľudia sú tam v zlej životnej situácii. Je tam množstvo malých detí a tá pomoc je nedostačujúca,“ uviedla s tým, že vyzývajú na poskytnutie finančnej pomoci obci.

Po požiari 22. júla, ktorý zachvátil časť osady s odhadovaným počtom 1800 obyvateľov, prišlo v rómskej osade o strechu nad hlavou viac ako 140 ľudí. Obec ich dočasne umiestnila do komunitného centra, pričom ide najmä o matky s deťmi.

Zdroj: Info.sk, TASR
