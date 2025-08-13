  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 13.8.2025Meniny má Ľubomír
33°Bratislava

SHMÚ vydal najvyššiu výstrahu, toto nás čaká v najbližšie dni

  • DNES - 15:58
  • Bratislava
SHMÚ vydal najvyššiu výstrahu, toto nás čaká v najbližšie dni

Meteorológovia vydali najvyššie výstrahy v súvislosti s počasím v najbližších dňoch.

Horúčavy budú pokračovať aj počas ďalších dní. Vo štvrtok (14. 8.) môžu teploty miestami dosiahnuť 37 stupňov Celzia, v piatok (15. 8.) až 38 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého, druhého i tretieho stupňa.

Vo štvrtok popoludní platia výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami vo všetkých krajoch, s výnimkou Žilinského. Teploty tu môžu dosiahnuť 35 až 37 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji platí výstraha prvého stupňa, a teploty môžu dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia.

V piatok platia na juhu Slovenska výstrahy tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Popoludní sú vydané pre okresy Krupina, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. Rovnako v okresoch Levice, Komárno a Nové Zámky. SHMÚ varuje, že teplota sa môže vyšplhať až na 38 stupňov Celzia. „Výskyt uvedenej vysokej teploty vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti veľmi zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ upozornil.

Druhostupňová výstraha je vydaná vo zvyšku Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, tiež v Bratislavskom, Trenčianskom, Košickom a Trnavskom kraji. Platí aj vo väčšine Žilinského kraja a v okresoch Levoča, Prešov a Vranov nad Topľou. Prvý stupeň výstrahy platí vo zvyšku Prešovského kraja a v okresoch Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín a Čadca.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR počas horúčav apeluje na dôležitosť dodržiavania pravidelného pitného režimu. Piť treba v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smädu. Netreba podceňovať ani riziko úpalu a prehriatia. Ľudia by sa mali vhodne obliekať, používať krémy s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu a nosiť pokrývky hlavy v exteriéri.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS vyzýva ministerstvo vnútra na pomoc ľuďom po požiari v Spišskom Štiavniku

PS vyzýva ministerstvo vnútra na pomoc ľuďom po požiari v Spišskom Štiavniku

DNES - 16:13Domáce

Júlový požiar v Spišskom Štiavniku pripravil o strechu nad hlavou vyše 140 ľudí.

Taraba: Šaško by mal na koaličnú radu priniesť riešenie tendra na záchranky

Taraba: Šaško by mal na koaličnú radu priniesť riešenie tendra na záchranky

DNES - 15:38Domáce

Tarabovi na zrušenom tendri prekážalo najmä to, že sa pri výbere nezohľadňovala cena. Dodal, že na problémy dlhodobo upozorňoval.

Podvodník sa vydáva za záchranára, toto pýta od ľudí

Podvodník sa vydáva za záchranára, toto pýta od ľudí

DNES - 15:35Domáce

Záchranári upozorňujú na podvodníka, ktorý sa prezlieka za člena ich organizácie.

Tragédia na trati: Vlaku vošiel do dráhy neznámy muž

Tragédia na trati: Vlaku vošiel do dráhy neznámy muž

DNES - 14:48Domáce

Rušňovodič nedokázal zabrániť zrážke s neznámym mužom.

Vosveteit.sk
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš tyVo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Zabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiťZabudni na občiansky. YouTube má nový spôsob, ako zistí tvoj vek a mnohým sa to nebude páčiť
Rekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd SĺnkRekordný vesmírny kolos prepisuje učebnice astrofyziky. Tento brutálny objekt váži 36 miliárd Sĺnk
Kto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostrujeKto prvý postaví jadrový reaktor na Mesiaci? Súboj USA a Číny sa vyostruje
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravilGoogle dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhuMuž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríšTvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať životZabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
Revolučná tabletka na chudnutie, ktorá cieli na receptor GLP-1, sa môže ešte v tomto roku objaviť v lekárňachRevolučná tabletka na chudnutie, ktorá cieli na receptor GLP-1, sa môže ešte v tomto roku objaviť v lekárňach
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP