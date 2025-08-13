Taraba: Šaško by mal na koaličnú radu priniesť riešenie tendra na záchranky
Tarabovi na zrušenom tendri prekážalo najmä to, že sa pri výbere nezohľadňovala cena. Dodal, že na problémy dlhodobo upozorňoval.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) by mal na štvrtkovú (14. 8.) koaličnú radu priniesť návrhy riešenia situácie so záchrankovým tendrom. Vyplýva to z vyjadrenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) na tlačovej konferencii.
Taraba zároveň vyhlásil, že ministerstvo tendrom napáchalo reputačné škody. „Dnes ťažko nejak verejnosť uverí, že ďalší tender vedia urobiť inak,“ vyhlásil. Dodal, že si myslí, že „žiadna iná alternatíva ako to, že to štát celé preberie pod seba, neexistuje“.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR v stredu zrušilo výberové konanie, predmetom ktorého bolo vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS.
Tender na záchranky kritizovala opozícia i koaličná SNS. Opozičné strany v piatok (8. 8.) v tejto súvislosti podali v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery Šaškovi.
