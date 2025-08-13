Podvodník sa vydáva za záchranára, toto pýta od ľudí
Záchranári upozorňujú na podvodníka, ktorý sa prezlieka za člena ich organizácie.
Záchranná služba Košice (ZSKE) upozorňuje na podvodníka, ktorý od ľudí vyberá peniaze a zneužíva meno organizácie. Verejnosť vyzýva na obozretnosť.
„Neznáma osoba sa vydáva za zamestnanca ZSKE, zneužíva uniformu s logom našej spoločnosti a neoprávnene vyberá od ľudí peniaze,“ informuje na sociálnej sieti.
Zdôrazňuje, že uvedená osoba nie je jej zamestnancom ani zástupcom a koná podvodne. „V prípade kontaktu s takouto osobou nás neváhajte kedykoľvek informovať,“ dodáva ZSKE.
