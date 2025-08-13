  • Články
Šipoš: Minister Huliak rozdeľuje štátne peniaze straníkom a kamarátom

  • DNES - 14:57
  • Bratislava
Michal Šipoš poukázal na to, že aj premiér Robert Fico označil v minulosti Huliaka za vydierača.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) rozdeľuje štátne peniaze prednostne straníkom a kamarátom súčasného šéfa rezortu Rudolfa Huliaka (nezávislý). Na základe medializovaných, ale aj vlastných získaných informácií to v stredu vyhlásili predstavitelia opozičného hnutia Slovensko.

Predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš poukázal na to, že aj premiér Robert Fico (Smer-SD) označil v minulosti Huliaka za vydierača. „Presne takto Rudolf Huliak aj funguje vo svojej pozícii. Medializované informácie o tom, ako prednostne dostávajú dotácie státisíce eur jeho straníci, jeho rodná obec, zástupcovia alebo ľudia, ktorí v tej obci žijú, rôzne občianske združenia. Proste kto je s Rudom Huliakom kamarát, ten má peniaze, či už z Tiposu, či už z jedného alebo druhého fondu,“ vyhlásil Šipoš.

Medzi podriadené organizácie ministerstva patrí Fond na podporu cestovného ruchu (FNPCR), Fond na podporu športu či národná lotériová spoločnosť Tipos. Šéf rezortu si podľa opozičného hnutia všade dosadil „svojich ľudí“ a cez nich rozdeľuje milióny eur.

Keby tam boli odborné komisie, zástupcovia opozície, zástupcovia odborníkov, tak tieto milióny eur by boli rozdeľované transparentne podľa toho, kto má najlepší projekt, koho treba reálne podporiť, aby či už šport, alebo cestovný ruch bol podporený. No vydierač Rudolf Huliak, ako ho nazval Fico, sa rozhodol, že to bude robiť ako čistú stranícku pokladničku a bude rozdávať svojim kamarátom,“ doplnil Šipoš.

Jeho stranícky kolega a poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Pročko kritizoval napríklad nového predsedu správnej rady FNPCR Jána Dováľa. Ten je podľa neho okresným predsedom Huliakovej Strany vidieka, v minulosti mal byť členom organizácie Slovenskí branci, ktorá bola nakoniec zrušená a na sociálnej sieti zverejňuje extrémistické názory.

Dostali sme naozaj veľmi závažné podozrenia, dostali sme list, ktorý postupujeme Generálnej prokuratúre, v ktorom sa píše, že už dopredu sú výzvy na tých necelých 20 miliónov eur, dopredu sú kšeftované a dopredu sú tieto výzvy dávané našim ľuďom,“ dodal Pročko. Zároveň vyzval ostatných členov správnej rady fondu, aby takéto rozdeľovanie peňazí odmietli.

Zdroj: Info.sk, TASR
