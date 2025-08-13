Eiffelova veža v lete mení veľkosť. Toto je dôvod
Za zmenou veľkosti dominanty Paríža stojí prekvapivý jav.
Ikonická Eiffelova veža, symbol Francúzska, skrýva fascinujúce tajomstvo. Každé leto sa stáva o niekoľko centimetrov vyššou. Nejde o žiadny trik ani konštrukčnú chybu, ale o základný fyzikálny jav, ktorý premieňa túto stavbu na obrovský teplomer.
Hoci bola Eiffelova veža pôvodne navrhnutá s výškou 300 metrov, jej skutočná výška počas roka kolíše. Ako vysvetlil profesor Federico de Isidro Gordejuela pre magazín The Conversation, keď letné teploty stúpajú, konštrukcia sa rozpína a rastie. Tento fenomén, známy ako tepelná rozťažnosť, je bežný u väčšiny materiálov, no na takomto kolose je obzvlášť viditeľný.
Ľahký železný gigant
Eiffelova veža bola postavená pre Svetovú výstavu v roku 1889 na pripomenutie stého výročia Francúzskej revolúcie. Konštruktér Gustave Eiffel pre ňu zvolil kujné železo – materiál, ktorý dobre poznal a ktorý bol schopný odolať obrovskému zaťaženiu a silám vetra. Vďaka tomu mohla vzniknúť vysoká, no zároveň prekvapivo ľahká stavba. Jej hmotnosť 7 300 ton je len o málo vyššia než hmotnosť vzduchu, ktorý by vyplnil jej objem. Práve tento materiál je kľúčom k jej „rastu“.
Väčšina pevných látok sa pri zahrievaní rozpína a pri ochladení zmršťuje. Nárast teploty spôsobuje, že sa atómy v materiáli pohybujú intenzívnejšie, čím sa zväčšuje priemerná vzdialenosť medzi nimi. Rôzne materiály sa rozpínajú rôzne – kovy sa napríklad rozťahujú viac ako keramika, ale menej ako polyméry (plasty).
Kujné železo, z ktorého je veža postavená, má koeficient tepelnej rozťažnosti približne 12×10⁻⁶ (°C)⁻¹. To znamená, že metrová železná tyč sa pri oteplení o jeden stupeň Celzia predĺži o 12 mikrónov – menej, než je hrúbka ľudského vlasu.
Hoci sa zdá, že ide o zanedbateľnú zmenu, pri rozmeroch Eiffelovej veže je výsledok ohromujúci. Ak zoberieme do úvahy jej výšku 300 metrov a teplotné rozdiely v Paríži (od zimných mrazov pod -20 °C po letné horúčavy okolo 40 °C), výpočet ukazuje výraznú zmenu. Odborníci odhadujú, že Eiffelova veža v lete narastie o 12 až 15 centimetrov v porovnaní s chladnými zimnými dňami.
Nielen vyššia, ale aj naklonená
Tepelná rozťažnosť nespôsobuje len zmenu výšky. Slnko vždy svieti len na jednu stranu veže, ktorá sa tak zahrieva viac ako ostatné. Táto nerovnomerná expanzia spôsobuje, že sa veža mierne nakláňa smerom od slnka.
Eiffelova veža tak nie je len dominantou Paríža a symbolom Francúzska, ale aj obrovským a funkčným teplomerom, ktorý na sebe ukazuje silu prírodných zákonov.
