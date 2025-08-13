  • Články
Tragédia na trati: Vlaku vošiel do dráhy neznámy muž

  • DNES - 14:48
  • Bratislava
Rušňovodič nedokázal zabrániť zrážke s neznámym mužom.

Bratislavskí policajti vyšetrujú okolnosti tragickej nehody, ku ktorej došlo v stredu krátko pred 13:00 hod. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na Facebooku s tým, že v úseku železničnej trate medzi Petržalkou a Rusovcami osobný vlak zrazil muža neznámej totožnosti.

Podľa polície muž vošiel vlaku do dráhy, následkom čoho došlo k zrážke. "Rušňovodič aj napriek okamžitej snahe a použitia bŕzd zrážke zabrániť nedokázal, v dôsledku čoho muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol," informuje polícia.

Dychová skúška u rušňovodiča podľa polície dopadla s negatívnym výsledkom. Dopravu v danom úseku zastavili.

Polícia vyšetruje nehodu ako trestný čin usmrtenia. "Presné okolnosti tohto prípadu sú v štádiu vyšetrovania," dodala.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZBA
