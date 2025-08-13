  • Články
  • DNES - 14:47
Rusko dosiahlo na Ukrajine najväčší 24-hodinový postup za vyše roka

Krátko pred piatkovým stretnutím prezidentov Ruska a USA Vladimira Putina a Donalda Trumpa na Aljaške dosiahla ruská armáda na Ukrajine svoj najväčší územný zisk za 24 hodín za viac ako rok. Vyplýva to z dát Inštitútu pre výskum vojny (ISW), ktoré analyzovala agentúra AFP.

V utorok 12. augusta ruská armáda obsadila, respektíve tvrdí, že dostala pod svoju kontrolu územie s rozlohou 110 štvorcových kilometrov, čo je najviac od konca mája 2024.

V posledných mesiacoch ruské sily zvyčajne potrebovali päť alebo šesť dní, aby postúpili takýmto tempom, hoci rýchlosť ich postupu sa v uplynulých týždňoch zrýchlila.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok priznal, že ruské jednotky postúpili v blízkosti mesta Dobropilľa ležiaceho v Doneckej oblasti až o desať kilometrov, dodal však, že Kyjev ich čoskoro „zničí“.

Ruská armáda v tejto súvislosti v stredu oznámila, že dobyla dve dediny neďaleko Dobropilľe - Suvorovo and Nykanorivku.

Približne 70 percent územných ziskov zaznamenalo Rusko v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, ktorú Kremeľ v septembri 2022 anektoval. Moskva v súčasnosti kontroluje asi 79 percent tohto regiónu, pričom pred rokom to bolo 62 percent.

Ruská armáda sa tiež viac ako 18 mesiacov pokúša dobyť banícke mesto Pokrovsk. Ohrozené sú aj posledné dve veľké mestá v regióne, ktoré sú pod kontrolou Kyjeva - Sloviansk a Kramatorsk.

Podľa analýzy údajov ISW medzi 12. augustom 2024 a 12. augustom 2025 ruská armáda dobyla viac ako 6100 štvorcových kilometrov územia Ukrajiny, čo je štyrikrát viac ako v predchádzajúcom roku.

Zdroj: Info.sk, TASR
