Szijjártó: Maďarsko presadzuje rokovania o Ukrajine už 3,5 roka

Maďarsko už 3,5 roka presadzuje prímerie na Ukrajine a mierové rokovania, uviedol v stredu na platforme X šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Ukrajina by sa mala lepšie, keby to isté urobil Volodymyr Zelenskyj. Mohli sa zachrániť státisíce životov a milióny by nemuseli opustiť svoje domovy,“ dodal Szijjártó v reakcii na príspevok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Zelenskyj v stredu vyhlásil, že Ukrajina a jej spojenci musia spolupracovať a vyvinúť tlak na Rusko, aby ukončilo inváziu na Ukrajine. Zelenskyj to vyhlásil pred rokovaniami, ktoré v Berlíne absolvuje s európskymi lídrami a americkým lídrom Donaldom Trumpom.

Na Rusko treba vyvíjať tlak v záujme spravodlivého mieru. Musíme sa poučiť zo skúseností Ukrajiny a našich partnerov, aby sme zabránili klamstvu zo strany Ruska. V súčasnosti neexistujú žiadne náznaky, že by sa Rusi pripravovali na ukončenie vojny,“ upozornil Zelenskyj vo vyhlásení na sociálnych sieťach.

Zelenskyj vyjadril presvedčenie, že koordinované úsilie a spoločný postup Ukrajiny, Spojených štátov, Európy a všetkých krajín, ktoré sa usilujú o mier, môžu určite prinútiť Rusko k uzavretiu mieru. Vyjadril vďaku všetkým, ktorí v tom pomáhajú.

Doplnil, že v uplynulých dňoch sa uskutočnilo viac než 30 rozhovorov a konzultácií s partnermi z rôznych častí sveta, počas ktorých obe strany deklarovalo spoločné postoje vo vzťahu k Rusku a vojne na Ukrajine.

Zdroj: Info.sk, TASR
