Polícia upozorňuje na finančné podvody, muž obral ženu o 22.000 eur

Polícia upozorňuje na finančné podvody, muž obral ženu o 22.000 eur

Muž, ktorý sa vydával za policajta, vylákal od ženy vyše 20 tisíc eur.

Polícia tento týždeň zaznamenala v Bratislavskom kraji takmer 20 pokusov o podvodné vylákanie finančných prostriedkov. V jednom z prípadov sa podvodníkovi podarilo obrať seniorku o 22.000 eur. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.

Ako priblížil, podvodník vydávajúci sa za policajta telefonicky kontaktoval poškodenú s tým, že má na účte 380.000 eur a ich pôvod je nutné vysvetliť na polícii. Požadoval tiež, aby zhromaždila všetku finančnú hotovosť a šperky, ktoré má doma. „Túto jeho požiadavku dôverčivá žena splnila a finančnú hotovosť vo výške 20.000 eur, ako aj ďalšie šperky odniesla ku kríku pred bytový dom na Račianskej ulici v Bratislave,“ ozrejmil Pecek. Polícia v tejto veci začala trestné stíhanie pre zločin podvodu.

Polícia preto vyzýva ľudí, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú pod legendou „dopravnej nehody“ alebo z rôznych iných príčin a žiadajú od nich peniaze. Rovnako, aby si skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou ihneď overili u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujú. Policajti tiež radia nevyberať finančné úspory pre cudzie osoby a ani financie nedávať neznámym osobám. V podobných prípadoch policajti odporúčajú ihneď kontaktovať políciu.

Zdroj: Info.sk, TASR
