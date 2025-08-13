  • Články
Trump: Európski lídri sú „skvelí ľudia, ktorí chcú dohodu“ o Ukrajine

  • DNES - 14:37
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v stredu, dva dni pred stretnutím s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, označil európskych lídrov, s ktorými má rokovať o Ukrajine, za „skvelých ľudí“.

Trump súčasne vyjadril presvedčenie, že európski lídri chcú „dohodu“ o vojnovom konflikte na Ukrajine.

O chvíľu sa budem rozprávať s európskymi lídrami. Sú to skvelí ľudia, ktorí chcú dohodu,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth, informovala agentúra AFP.

Očakáva sa, že videokonferencia medzi Trumpom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a lídrami Nemecka, Fínska, Francúzska, Británie, Talianska, Poľska a EÚ sa uskutoční v stredu o 14:00 h SELČ, uviedol hovorca nemeckej vlády.

Na konferencii, ktorú bude hostiť nemecký kancelár Friedrich Merz, sa zúčastní aj generálny tajomník NATO Mark Rutte.

Ukrajina dúfa, že stretnutie v Berlíne sa aspoň čiastočne stane európskou protiváhou summitu na Aljaške, informuje Reuters.

Podľa hovorcu nemeckej vlád&y je ďalší online rozhovor naplánovaný na 15:00 h SELČ, keď Trump a viceprezident USA J.D. Vance budú rokovať samostatne s európskymi lídrami.

Neskôr sa uskutoční aj online stretnutie „koalície ochotných“ - skupiny krajín, ktoré pracujú na plánoch na podporu Ukrajiny v prípade prímeria.

Zdroj: Info.sk, TASR
