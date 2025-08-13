Trump: Európski lídri sú „skvelí ľudia, ktorí chcú dohodu“ o Ukrajine
- DNES - 14:37
- Washington
Americký prezident Donald Trump v stredu, dva dni pred stretnutím s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, označil európskych lídrov, s ktorými má rokovať o Ukrajine, za „skvelých ľudí“.
Trump súčasne vyjadril presvedčenie, že európski lídri chcú „dohodu“ o vojnovom konflikte na Ukrajine.
„O chvíľu sa budem rozprávať s európskymi lídrami. Sú to skvelí ľudia, ktorí chcú dohodu,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth, informovala agentúra AFP.
Očakáva sa, že videokonferencia medzi Trumpom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a lídrami Nemecka, Fínska, Francúzska, Británie, Talianska, Poľska a EÚ sa uskutoční v stredu o 14:00 h SELČ, uviedol hovorca nemeckej vlády.
Na konferencii, ktorú bude hostiť nemecký kancelár Friedrich Merz, sa zúčastní aj generálny tajomník NATO Mark Rutte.
Ukrajina dúfa, že stretnutie v Berlíne sa aspoň čiastočne stane európskou protiváhou summitu na Aljaške, informuje Reuters.
Podľa hovorcu nemeckej vlád&y je ďalší online rozhovor naplánovaný na 15:00 h SELČ, keď Trump a viceprezident USA J.D. Vance budú rokovať samostatne s európskymi lídrami.
Neskôr sa uskutoční aj online stretnutie „koalície ochotných“ - skupiny krajín, ktoré pracujú na plánoch na podporu Ukrajiny v prípade prímeria.
Szijjártó: Maďarsko presadzuje rokovania o Ukrajine už 3,5 roka
Maďarsko už 3,5 roka presadzuje prímerie na Ukrajine a mierové rokovania, uviedol v stredu na platforme X šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.
Novozélandský premiér tvrdí, že Netanjahu „stratil súdnosť“
Premiér Nového Zélandu Christopher Luxon kritizoval izraelského predsedu vlády Benjamina Netanjahua a najnovšie útoky Izraela v Pásme Gazy označil za „absolútne, absolútne neprijateľné“.
Trumpova vláde ide robiť kontrolu vo veľkých múzeách
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v utorok oznámila, že nariadila vykonať komplexnú internú kontrolu v niektorých múzeách spadajúcich pod Smithsonov inštitút.
Česká poslankyňa za hnutie ANO si chcela objednať zabitie psa
Andrej Babiš ju vyškrtne z kandidátky.