Škrabance od mačky môžu spustiť vážne zdravotné problémy. Na toto si dávajte pozor
Hra s mačkou môže mať za následok vážne zdravotné problémy.
Popredný neurológ varuje pred málo známymi rizikami, ktoré so sebou prináša poškriabanie mačkou. Urobil tak po šokujúcom prípade tínedžerky, ktorá náhle nedokázala chodiť. Ako sa ukázalo, za jej vážnymi neurologickými problémami stála baktéria, ktorú často prenášajú práve mačky.
Doktor Baibing Chen z Michiganskej univerzity zverejnil varovanie na sociálnej sieti TikTok, kde uviedol, že mačky môžu byť nositeľmi nebezpečných baktérií, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre ich majiteľov. Vo videu vyzval všetkých, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc, ak po poškriabaní, uhryznutí alebo dokonca olíznutí mačkou spozorujú akékoľvek nezvyčajné príznaky.
Prípad, ktorý lekárom zamotal hlavu
Chen opísal prípad násťročnej pacientky, u ktorej sa náhle objavila zmätenosť, silné bolesti hlavy a problémy s chôdzou. Pacientka tiež trpela extrémnou únavou a problémami s koordináciou. „Zaznamenali sme aj zhoršenie zraku na jednom oku. Ďalšie vyšetrenie odhalilo zápal očného nervu a sietnice, čo vysvetľovalo jej stratu zraku,“ uviedol Chen.
Lekári však nedokázali stanoviť diagnózu, ktorá by jej príznaky vysvetľovala. Vylúčili obvyklé príčiny vrátane mozgovej príhody, meningitídy či autoimunitného ochorenia.
„Až keď sme si všimli niekoľko škrabancov na jej ruke, opýtali sme sa na nedávne zranenia. Vtedy jej matka spomenula, že si nedávno adoptovali mačiatko. Tento detail bol kľúčový a viedol k potvrdeniu infekcie baktériou Bartonella henselae, ktorá spôsobuje takzvanú chorobu z mačacieho škrabnutia,“ vysvetlil Chen.
Infekcia Bartonella henselae
Ochorenie sa môže preniesť na človeka škrabancom kontaminovaným blšími výkalmi, najčastejšie od mačiatok. Infikované mačky môžu baktériu preniesť aj olíznutím otvorenej rany človeka. Choroba najčastejšie postihuje deti do 15 rokov, ktoré si menej často umývajú ruky po kontakte so svojím domácim miláčikom.
„Väčšina ľudí s touto infekciou má mierne príznaky, ako sú zdurené lymfatické uzliny, horúčka a únava. V zriedkavých prípadoch však môže toto ochorenie postihnúť nervový systém a oči,“ upozornil Chen. Zriedkavo môže prerásť do infekcií pečene, sleziny, mozgu, kostí a dokonca aj srdca – stav známy ako endokarditída.
Hoci väčšina škrabancov nevedie k tomuto ochoreniu, Chen odporúča ostať ostražitý, rany po poškriabaní dôkladne vyčistiť a sledovať varovné príznaky, ako sú horúčka, opuchnuté lymfatické uzliny alebo pľuzgierik v blízkosti škrabanca.
Extrémnejšie reakcie sa zvyčajne vyskytujú u ľudí s oslabeným imunitným systémom, ako sú pacienti s rakovinou, starší ľudia alebo ľudia s HIV. Riziko infekcie možno minimalizovať držaním mačiek v interiéri a mimo dosahu túlavých mačiek, ktoré s väčšou pravdepodobnosťou prenášajú choroby.
Chen však zdôrazňuje, že to neznamená, že by ste sa mali svojej mačke vyhýbať. „Kľúčová je tu informovanosť. Ak po škrabanci, uhryznutí alebo olíznutí nasledujú nezvyčajné príznaky, ako sú pretrvávajúce bolesti hlavy, zmeny videnia alebo zmätenosť, oznámenie tohto detailu lekárovi môže znamenať obrovský rozdiel,“ uzavrel.
Ultra-spracované potraviny, ktoré neškodia: Tieto vám dokonca pomôžu!
Nie všetky ultra-spracované potraviny sú postrachom pre zdravie. Viaceré z nich vám dokonca pomôžu.
Prelom v boji proti rakovine pankreasu: Tento zvyk môže spustiť smrteľnú chorobu
Štúdia prináša dôležité zistenia v boji proti rakovine pankreasu, jednému z najzákernejších onkologických ochorení.
Nečakaný efekt čističky vzduchu: Viete, ako pôsobí na srdce?
Čistička vzduchu pomáha odstrániť z prostredia škodliviny a toxické látky. Vedci však zistili, že má aj preventívnu funkciu pri ochrane zdravia srdca.
Toto bežné sladidlo znižuje účinnosť liečby rakoviny
Látka v niektorých nápojoch môže sabotovať liečbu rakoviny.