Streda, 13.8.2025
  • DNES - 13:59
  • Wellington
Novozélandský premiér tvrdí, že Netanjahu „stratil súdnosť“

Premiér Nového Zélandu Christopher Luxon kritizoval izraelského predsedu vlády Benjamina Netanjahua a najnovšie útoky Izraela v Pásme Gazy označil za „absolútne, absolútne neprijateľné“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Luxon povedal novinárom, že si myslí, že Netanjahu „stratil súdnosť“. Izrael podľa neho opakovane ignoroval výzvy medzinárodného spoločenstva, aby umožnil neobmedzený humanitárny prístup do palestínskej enklávy, čím podľa novozélandského premiéra riskuje ďalšie katastrofy.

Premiér poznamenal, že Nový Zéland nemá takmer žiadne obchodné vzťahy s Izraelom. Trval však na tom, že táto tichomorská krajina zastáva silné hodnoty a jasne sa k nim hlási. „Povedali sme, že násilné vysídľovanie ľudí a anexia Gazy by boli porušením medzinárodného práva. Tieto veci sme opakovane a dôsledne odsudzovali,“ vyhlásil Luxon, informuje novozélandská televízia RNZ.

Vláda nového Zélandu sa v súčasnosti rozhoduje, či sa pridá k niekoľkým štátom, ktoré v uplynulom období oznámili plán uznať Palestínsky štát.

Luxon tvrdí, že nedávne izraelské útoky v Pásme Gazy by mohli „zničiť cestu“ k dvojštátnemu riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu.

Izraelský kabinet minulý týždeň schválil plán vojensky obsadiť mesto Gaza, kde palestínsky úrad civilnej obrany v utorok hlásil zintenzívnenie útokov. Izraelská armáda v stredu oznámila, že schválila rámec operačného plánu novej ofenzívy v Pásme Gazy.

Rozšírenie izraelskej ofenzívy kritizovalo niekoľko štátov, avšak Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že tento plán cielený na elimináciu zvyšku štruktúr militantného hnutia Hamas v Gaze je „najlepším spôsobom, ako ukončiť vojnu“.

Zdroj: Info.sk, TASR
