Streda, 13.8.2025
Trumpova vláde ide robiť kontrolu vo veľkých múzeách

  DNES - 13:34
  Washington
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v utorok oznámila, že nariadila vykonať komplexnú internú kontrolu v niektorých múzeách spadajúcich pod Smithsonov inštitút, najvýznamnejšiu inštitúciu v USA v oblasti múzeí a vzdelávania.

Jej cieľom je zabezpečiť súlad s prezidentovým dekrétom nariaďujúcim vyzdvihovať výnimočnosť USA, odstrániť rozdeľujúce alebo stranícke naratívy a obnoviť dôveru v kultúrne inštitúcie. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a DPA.

List s týmto rozhodnutím adresovaný tajomníkovi Smithsonovho inštitútu Lonniemu Bunchovi bol v utorok zverejnený na webovej stránke Bieleho domu. Píše sa v ňom, že kontrola sa v prvej fáze zameria na osem múzeí: National Museum of American History, National Museum of Natural History, National Museum of African American History and Culture, National Museum of the American Indian, National Air and Space Museum, Smithsonian American Art Museum, National Portrait Gallery a Hirshhorn Museum and Sculpture Garden.

Trumpova administratíva plánuje pred 250. výročím založenia USA pripadajúcom na budúci rok preskúmať obsahy sprievodných textov výstav, štítky k exponátom a webové stránky a vzdelávacie materiály z hľadiska historického kontextu a „súladu s americkými ideálmi“. Múzeá vo Washingtone sú povinné predložiť – v niektorých prípadoch do 30 dní - koncepčné návrhy, plány výstav, katalógy a programy všetkých aktuálnych výstav.

Smithsonov inštitút v stanovisku pre denník The New York Times uviedol, že list vyhodnocuje a bude „naďalej konštruktívne spolupracovať s Bielym domom, Kongresom a našou správnou radou“.

Kritici obviňujú Trumpa, že spustil kultúrnu vojnu a obmedzuje umeleckú slobodu a slobodu prejavu. Vo svojom dekréte prijatom krátko po nástupe do funkcie Trump tvrdí, že za posledné desaťročie došlo k „sústredeným a rozsiahlym pokusom prepísať dejiny našej krajiny a nahradiť fakty skresleným naratívom založeným na ideológii a nie na pravde“.

Koncom júla bola upravená výstava v National Museum of American History, z ktorej boli dočasne odstránené odkazy na dva impeachmenty proti Trumpovi. Začiatkom augusta boli vrátené v upravenej podobe zmierňujúcej formulácie týkajúce sa Trumpovej úlohy pri útoku jeho prívržencov na Kapitol zo 6. januára 2021. Smithsonov inštitút zdôraznil, že nekonal na pokyn vlády.

Smithsonov inštitút sa venuje výskumnej, vzdelávacej a publikačnej činnosti a spravuje mnohé múzeá, z ktorých väčšina sa nachádza v hlavnom meste Washington a pre verejnosť sú bezplatné. Inštitút je financovaný vládou, súkromnými darcami a príjmami z vlastnej činnosti. Pomenovaný je po svojom zakladateľovi, vedcovi Jamesovi Smithsonovi, ktorý mu zanechal všetok svoj majetok.

Zdroj: Info.sk, TASR
